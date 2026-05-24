شماری از باشندگان شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان، میگویند که عصر روز شنبه پس از بارندگی شدید و ژاله، سیلابها خانههایشان را تخریب کرده و حاصلات زمینهای زراعتیشان را از بین برده است.
صفتالله، یکی از باشندگان منطقه کرکر، روز یکشنبه سوم جوزا به رادیو آزادی گفت که در این سیلابها یکی از اعضای خانوادهاش نیز زخمی شده است.
"ژاله و باران بسیار شدید بود، بعد از آن سیلابهای شدیدی آمد که خسارات زیادی به ما وارد کرد. در منطقه کرکر خانههای زیادی را تخریب کرد، بندر بغلان را نیز آسیب رساند و همچنان منطقه قولآهندره را بسیار خراب کرده است. ما یک زخمی هم داریم."
این سیلابها و بارندگیهای شدید، افزون بر مناطق مختلف بغلان، در ولایتهای همجوار بهویژه کندز و تخار نیز خسارات گسترده مالی به مردم وارد کرده است.
یک آسیب دیده از سیلاب کندز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که خانههای مردم ویران شده و باشندگان محل در حال حاضر حتی امکانات اولیه برای بودوباش و استراحت را در اختیار ندارند.
"اینجا مردم خسارات زیادی دیدهاند، خانههای ما ویران شده و فعلاً حتی امکانات اولیه برای استراحت را نداریم ،خواست ما از حکومت این است که با سیلابزدگان کمک کند."
شماری از باشندگان تخار و بدخشان نیز به رادیو آزادی گفتند که موج اخیر سیلابها به شدت آنان را آسیب رسانده، اما کمکهای مناسب به آنان نرسیده است.
در همین حال، حاجی آغا، یکی از باشندگان ناحیه دوازدهم شهر کندهار، به رادیو آزادی گفت که خانهاش در نتیجه سیلابهای اخیر بهگونه کامل تخریب شده و اکنون با کودکانش بدون سرپناه زندگی میکند:
"بعد از باران شدید، سیلابها خانهام را بهطور کامل تخریب کرد، همه چیز زیر خاک شد و تا هنوز هم همه چیز زیر خاک مانده است."
محمد یوسف حماد، سخنگوی اداره آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان، روز شنبه ۲جوزا گفته که ، حوادث طبیعی بهویژه سیلابها به روز های پنجشنبه و جمعه در ولایتهای مختلف افغانستان، ۲۸ کشته و ۱۰ زخمی برجا گذاشته است.
او همچنان روز یکشنبه در پیامی به رادیو آزادی نوشته که دو تن دیگر نیز در نتیجه سیلابها جان باختهاند.
براساس معلومات اداره آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان در نتیجه این سیلابها، بیش از ۷۰۰ خانه بهگونه کامل یا قسمی تخریب شده و دهها جریب زمین زراعتی نیز از بین رفته است.
این در حالی است که افغانستان در سالهای اخیر از حوادث طبیعی مانند بارندگیها، سیلابها و زلزلهها به شدت آسیب دیده است.
بر اساس آمار رسمی اداره آمادگی مبارزه با حوادث حکومت طالبان، از ششم حمل سال جاری خورشیدی تا اکنون، در نتیجه حوادث طبیعی مختلف در این کشور، شمار جانباختگان به ۲۸۷ تن و شمار زخمیها به ۳۵۴ تن رسیده است.
همچنان از شش حمل تا حال۱۸۸۴ خانه به گونه کامل و ۷۰۲۸ خانه به گونه قسمی تخریب شده و در مجموع بیش از ۱۸ هزار خانواده آسیب دیدهاند.
در همین حال، برای روز یکشنبه سوم جوزا نیز در شماری از ولایتهای افغانستان، بارندگی، سیلاب و طوفان پیشبینی شده است.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیهای گفته که در ولایتهای بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، پروان، پنجشیر، بامیان، نورستان و کنر، در برخی مناطق تا ده میلیمتر و در برخی دیگر تا سی میلیمتر باران پیشبینی میشود.
این وزارت از باشندگان این ولایتها خواسته است که از نزدیک شدن به کنار رودخانهها و مناطقی که خطر سیلاب در آن وجود دارد، خودداری کنند.