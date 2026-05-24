رویترز گزارش داده که گروهی موسوم به ارتش آزادی‌بخش بلوچ با نشر اعلامیه‌ای ادعا کرده که این حمله را انجام داده است.

تصاویر نشان می‌دهد که یک واگون قطار واژگون شده و افراد در تلاش بیرون کشیدن بازماندگان هستند.

مقامات گفتند که قطار حامل سربازان و خانواده‌هایشان بوده و آنان برای گذراندن رخصتی‌های عید قربان از کویته به پیشاور در حرکت بودند.

به گفتۀ مقام‌های پاکستانی، قطار در حال عبور از گذرگاه چمن بود که یک موتر پر از مواد منفجره به یکی از واگن‌های قطار برخورد کرد و باعث انفجار شدیدی شد.

تصاویر منتشرشده از محل حادثه، موترهای سوخته، ساختمان‌های مسکونی آسیب‌دیده و توته های از آهن در نزدیکی محل انفجار را نشان می دهد.

شاهدان عینی به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته‌اند که در اثر این انفجار آنها ترسیدند و صدای فریاد و گریه زنان و کودکان را شنیدند.

همچنان مردم پس از انفجار دنبال پناهگاه امن بودند.

محمد یعقوب یک باشندۀ محل گفته که صدای انفجار تا چندین کیلومتر دورتر نیز شنیده شده است.

انفجار بسیار شدید بود. وقتی بیرون را دیدم، موتر ها آتش گرفته بود

همه‌جا دود و هیچ چیز دیده نمی‌شد. اصلا نمی دانستیم چه اتفاق افتاده. انفجار بسیار قوی بود زمانی رخ داد که قطار اینجا رسید "

یک مقام پولیس به خبرگزاری فرانس‌پرس گفته که وزن بمب دست‌ساز استفاده ‌شده در این حمله حدود ۳۵ کیلوگرام بوده است.

او افزود که پولیس و نهادهای امنیتی تحقیقات درباره این حمله را آغاز کرده‌اند.

گفته شده که نیروهای امنیتی منطقه را محاصره کرده‌اند و عملیات نجات ادامه دارد.

شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، این حمله را یک اقدام تروریستی "بزدلانه" عنوان کرده است.

او با خانواده‌های قربانیان ابراز همدردی کرد و گفت که ملت پاکستان در کنار مردم بلوچستان ایستاده است.

بلوچستان ایالت غنی از منابع طبیعی، از ایالت های نا آرام پاکستان است که در آن کار بالای پروژه موسوم به کمربند و راه از سوی چین در حال تطبیق شدن است.

گروه موسم به "اردوی آزادی‌بخش بلوچ" در این ایالت فعال است و به تکرار مسوولیت حملات مرگبار را به دوش گرفته است.

وزارت خارجۀ امریکا در ماه اسد سال گذشته گفت که گروه پاکستانی جدایی طلب موسوم به "اردوی آزادی بخش بلوچ" را در فهرست گروه های تروریستی شامل می‌کند.

این گروه در در ماه مارچ سال ۲۰۲۵ نیز در این منطقه بر یک ریل حمله کرده و بیش از ۴۵۰ مسافر آنرا گروگان گرفته بودند.

اردوی پاکستان در آن زمان ادعا کرده بود سلاحی که حمله کننده گان از آن استفاده کرده بودند، از افغانستان و هند بوده است، اما حکومتهای طالبان و هندوستان این ادعا ها را به شدت تکذیب کرده بودند.