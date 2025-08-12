پاکستان ادعا کرد که ۵۰ شورشی را در امتداد مرز با افغانستان کشته است

در اعلامیه که از سوی اردوی پاکستان روز سه شنبه، ۲۱ اسد، نشر شد گفته شده است که این شورشیان در جریان عملیاتی که روز پنجشنبه در ایالت بلوچستان آغاز شده است کشته شده اند.

این آمار از سوی منابع مستقل تائید و یا رد نشده است، اما تحلیلگران مستقل گفته اند که اردوی پاکستان در ارائه ارقام شورشیان کشته شده اغراق میکند – ادعای که از سوی اردوی پاکستان رد شده است.

بلوچستان ایالت غنی از منابع طبیعی، از ایالت های نا آرام پاکستان است که در آن کار بالای پروژه موسوم به کمربند و راه از سوی چین در حال تطبیق شدن است.

گروه موسم به "اردوی آزادی‌بخش بلوچ" در این ایالت فعال است و به تکرار مسوولیت حملات مرگبار را به دوش گرفته است.

به تازگی ایالات متحدۀ امریکا گفت که این گروه را در فهرست گروه های تروریستی جا می‌دهد.

وزارت خارجۀ امریکا روز دوشنبه، ۲۰ اسد، گفت گروه پاکستانی جدایی طلب موسوم به "اردوی آزادی بخش بلوچ" را در فهرست گروه های تروریستی شامل می‌کند.

اردوی آزادی بخش بلوچ بزرگترین گروه مسلح است که در مناطق مرزی بین افغانستان، پاکستان و ایران فعالیت می‌کند.

این گروه در گذشته مسوولیت حملات مرگبار را به دوش گرفته است، از جمله گروگان گیری یک قطار مربوط به شرکت جعفر ایکسپرس را که از کویته راهی پشاور بود.

این گروگان گیری حدود پنج ماه پیش، ۳۱ کشته به جا گذاشت که افراد ملکی و نظامیان پاکستانی شامل قربانیان بودند.

مارکو روبیو وزیر خارجۀ امریکا در بیانیۀ دیروز دوشنبه گفت که شامل ساختن این گروه در فهرست سازمانهای تروریستی، "نشانۀ از تعهد رییس جمهور دونالد ترمپ به ریشه کن کردن تروریزم" است.

با شامل شدن اردوی آزادی بخش بلوچ در فهرست گروه های تروریستی از سوی ایالات متحده، محدودیت های بیشتر بر تمویل و حمایت از این گروه وضع خواهد داشت.