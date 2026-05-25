اسدالله اتمانزی، یکی از باشندگان ولسوالی مهمندره ولایت ننگرهار که چند ماه پیش در جریان درگیریها میان حکومت طالبان و پاکستان، مادر و یکی از برادرزادههای خردسالش را از دست داده و پس از تشدید درگیریها ناچار به ترک منطقه شده بود، میگوید بهتازگی به قریه خود بازگشته، اما خانهاش هنوز هم ویران است.
او به رادیو آزادی گفت:
خانههای کسانی که ویران شدهاند، هنوز همانگونه خراب باقی ماندهاند و ترمیم نشدهاند
هیچ کمکی هم صورت نگرفته، فقط به خانوادههایی که شهید داشته اند، حدود ۲۰ هزار افغانی کمک شده است. به دیگران هیچ توجهی نشده است. دکانها و تانکهای تیل که تخریب شده بودند نیز همچنان ویران باقی ماندهاند، هرچند شمار زیادی از خانوادههای بیجا شده دوباره به مناطقشان بازگشتهاند و ما هم برگشتهایم."
یکی از بیجاشدگان ولسوالی سرکانو ولایت کنر نیز به رادیو آزادی گفت که به منطقه خود بازگشته، اما هنوز با دشواریهای فراوان زندگی روبهرو است.
او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
"ما دوباره به قریه خود برگشتهایم، اما بسیاری از مردم سرکانو هنوز هم بیجا هستند، چون خانههایشان ویران شده و همهچیز خود را از دست دادهاند و جایی برای برگشت ندارند. خانه خود ما نیز بیش از نیمه تخریب شده، اما به دلیل ناچاری در آن زندگی میکنیم. با ترس زندگی میکنیم که دوباره گلولهباران و حملات هوایی آغاز نشود."
این خانوادههای آسیبدیده از حکومت طالبان و نهادهای کمکرسان میخواهند که در بازسازی خانههایشان به آنان کمک کنند.
شماری دیگر از باشندگان مناطق نزدیک به خط دیورند نیز به رادیو آزادی گفتهاند که مراکز صحی و مکاتب تخریبشده در نتیجه این درگیریها هنوز بازسازی نشدهاند و مردم به خدمات صحی و امکانات آموزشی دسترسی ندارند.
این در حالی است که دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا بهتازگی اعلام کرده که درگیریهای اخیر در امتداد خط دیورند میان حکومت طالبان و پاکستان وضعیت بشری را در چندین ولایت نزدیک خط دیورند بدتر کرده است.
اوچا در گزارشی که روز یکشنبه سوم جوزا منتشر شد گفته که این درگیریها و خشونتها در ۱۱ولایت افغانستان گزارش شده و در نتیجه آن، بیش از ۱۰۰ هزار نفر در ولایتهای ننگرهار، کنر، نورستان، خوست، پکتیا و پکتیکا بیجا شدهاند و نزدیک به یک هزار خانه، همچنان مکاتب، مراکز صحی و سیستم های آبرسانی آسیب دیده یا ویران شدهاند.
در گزارش آمده که اگرچه در حال حاضر درگیریها تا اندازهای کاهش یافته، اما هنوز هم گاهگاهی رویدادهای خشونتآمیز در برخی ولایتها رخ میدهد.
براساس این گزارش، از ماه جنوری تا مارچ سال ۲۰۲۶ میلادی، در نتیجه این درگیریها دستکم ۷۶۹ غیرنظامی کشته یا زخمی شدهاند که شامل ۳۷۲ کشته و ۳۹۷ زخمی میشود
به گفته این گزارش، زنان و کودکان نیز در میان قربانیان شامل اند.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته که بیشترین تلفات در ماههای فبروری و مارچ رخ داده و ۶۴ درصد تلفات غیرنظامیان ناشی از حملات هوایی پاکستان بوده است.
پیش از این، حکومت طالبان ادعا کرده بود که از ۲۶ فبروری سال جاری به اینسو، در حملات هوایی و زمینی پاکستان دستکم ۷۶۱ غیرنظامی کشته و ۶۲۲ نفر دیگر زخمی شدهاند.
اما پاکستان گزارشها درباره تلفات غیرنظامیان در حملات خود را رد کرده و مدعی شده که بیش از ۷۰۰ «تروریست» را در افغانستان کشته است.
رادیو آزادی نمیتواند ادعاهای هیچیک از دو طرف را بهگونه مستقل تأیید کند.
تنشها و درگیریها میان طالبان و پاکستان از ماه فبروری سال جاری آغاز شده و تاکنون ادامه دارد.
در ۲۹ ثور، شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، در جریان سخنرانی در یک اکادمی نظامی در بلوچستان گفته بود که عملیات نظامی این کشور تحت نام «غضب للحق» با «عزم کامل» ادامه خواهد یافت؛ عملیاتی که پاکستان پیشتر علیه طالبان در افغانستان اعلام کرده بود.
اما حکومت طالبان گفته است که به هرگونه حمله، پاسخ فوری خواهد داد.