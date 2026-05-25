زائران افغان که روز دوشنبه مکه را به مقصد منا، مزدلفه و عرفات ترک کردند، شب را در منا گذراندند و روز سه‌شنبه به همراه سایر زائران در عرفات خواهند بود.

عبدالحنان احمدزی، یکی از این زائران روز دوشنبه از منا به رادیو آزادی گفت که هوا بسیار گرم است، اما در خیمه‌ها ایرکندیشن نصب شده و امکانات رفاهی وجود دارد.

"اوضاع خوب است، حاجی صاحب‌ها خوشحال هستند و محل اقامت نیز بسیار خوب است، هوا سرد است، ایرکندیشن وجود دارد، فقط در قسمت محل وضو بیروبار زیاد است، زائران در صف‌های طولانی منتظر هستند، مردم بسیار خسته هستند، غذا نیز خوب است و میوه هم می‌دهند، افرادی که نماز می‌خوانند گریه می‌کنند، زیاد به درگاه خدا توبه می‌کنند، اکثر مردم قرآن کریم تلاوت می‌کنند."

بر اساس اطلاعات وزارت ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان، در مراسم حج امسال ۳۰ هزار زائر از افغانستان شرکت کرده اند و برای هر ۴۵ زائر یک معلم تعیین شده است.

بیش از ۱.۵ میلیون زائر از سراسر جهان، با پوشیدن احرام سفید، مناسک حج امسال را روز دوشنبه در میان امید به پایان جنگ در شرق‌میانه آغاز کردند.

همزمان با ورود زائران به صورت گروهی به منا، دمای هوا در این منطقه به ۴۵ درجه سانتیگراد رسید. مقامات صحی عربستان سعودی از زائران خواستند که از سایه‌بان استفاده کنند و قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید را به حداقل برسانند تا از گرمازدگی و خستگی جلوگیری شود.

در آستانۀ مراسم حج، دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا، روز دوشنبه در پیوند به مذاکرات با ایران گفت: "توافق با ایران یا یک توافق بسیار خوب و معنادار خواهد بود، یا اصلاً توافقی در کار نخواهد بود."

مراسم حج امسال پس از آن برگزار می‌شود که ایران در جریان حملات امریکا و اسرائیل، در تلافی حملات امریکا، حملاتی را علیه اهدافی در عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس انجام داد.

مقامات سعودی تلاش کرده‌اند تا ذهن زائران را از جنگ دور نگه دارند، زیرا بسیاری از آنها از گوشه و کنار جهان برای انجام این بزرگترین مراسم دینی سال سفر کرده‌اند.

مقامات سعودی می‌گویند امسال زائران بیشتری نسبت به سال ۲۰۲۵ از خارج از کشور آمده‌اند.

دولت عربستان سعودی تدابیر امنیتی بیشتری خبر داده است.

وزارت دفاع عربستان سعودی ویدیویی را در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد که سیستم‌های پیشرفته دفاع هوایی را در اطراف شهر مکه نشان می‌دهد.

در بخشی از این ویدیو آمده است: "نیروهای دفاع هوایی مسئول حفاظت از آسمان اماکن مقدس و مبارزه با هر نوع تهدید هوایی هستند تا امنیت و آرامش خاطر زائران را تضمین کنند."

چندین زائر حج در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه ابراز امیدواری کردند که صلح هر چه زودتر برقرار شود.

محمد شحاده، زائر ۵۰ ساله مصری، گفت: "جنگ در ایران تمام جهان را تحت تأثیر قرار داده است. هیچ کس خواهان جنگ و آسیب به مردم نیست."

حج یکی از پنج رکن اصلی اسلام است و هر زن و مرد مسلمانی که توانایی‌اش داشته باشد باید حداقل یک بار آن را انجام دهد.