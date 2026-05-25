دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که مذاکرات با ایران به خوبی پیش می‌رود.

او امروز در پیامی در شبکه تروت سوشیال تأکید کرده که «یا توافقی عالی برای همه حاصل خواهد شد یا هیچ توافقی.»

آقای ترمپ در ادامه هشدار داده که اگر در نهایت توافقی در کار نباشد، «به میدان نبرد و تیراندازی برمی‌گردیم، اما بزرگ‌تر و قدرتمندتر از قبل- و هیچ کس این را نمی‌خواهد.»

در این حال، به گزارش رادیو فردا، رسانه‌ها در ایران از سفر هیئت عالی‌رتبه مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی به قطر خبر می‌دهند.

خبرگزاری صداوسیما روز دوشنبه نوشت: «رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در صدر هیئتی رسمی برای رایزنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به دوحه سفر کرد.»

به گزارش رادیو فردا، پیشتر مقامات دولت مسعود پزشکیان از محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره‌کننده نام برده‌اند، از همین رو سفر او در مقطعی که حرف از نزدیکی به توافق میان ایران و امریکا به میان آمده است مهم جلوه می‌کند.

عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران هم در این سفر قالیباف را همراهی می‌کند.

قطر که پیشتر هم در مذاکرات این‌چنینی نقش میانجی را بازی کرده بود، از هفته گذشته به پاکستان پیوسته است که در هفته‌های گذشته نقش میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن را داشته است.