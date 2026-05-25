دونالد ترمپ: مذاکرات با ایران به خوبی پیش میرود
دونالد ترمپ، رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که مذاکرات با ایران به خوبی پیش میرود.
او امروز در پیامی در شبکه تروت سوشیال تأکید کرده که «یا توافقی عالی برای همه حاصل خواهد شد یا هیچ توافقی.»
آقای ترمپ در ادامه هشدار داده که اگر در نهایت توافقی در کار نباشد، «به میدان نبرد و تیراندازی برمیگردیم، اما بزرگتر و قدرتمندتر از قبل- و هیچ کس این را نمیخواهد.»
در این حال، به گزارش رادیو فردا، رسانهها در ایران از سفر هیئت عالیرتبه مذاکرهکنندگان جمهوری اسلامی به قطر خبر میدهند.
خبرگزاری صداوسیما روز دوشنبه نوشت: «رئیس مجلس شورای اسلامی امروز در صدر هیئتی رسمی برای رایزنی درباره روابط دوجانبه و تحولات منطقهای و بینالمللی به دوحه سفر کرد.»
به گزارش رادیو فردا، پیشتر مقامات دولت مسعود پزشکیان از محمدباقر قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکرهکننده نام بردهاند، از همین رو سفر او در مقطعی که حرف از نزدیکی به توافق میان ایران و امریکا به میان آمده است مهم جلوه میکند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه ایران هم در این سفر قالیباف را همراهی میکند.
قطر که پیشتر هم در مذاکرات اینچنینی نقش میانجی را بازی کرده بود، از هفته گذشته به پاکستان پیوسته است که در هفتههای گذشته نقش میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن را داشته است.
وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان: بیش از ۳۰۰ افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند
وزارت مهاجرین و عودتکنندگان حکومت طالبان از آزادی صدها شهروند افغانستان از زندانهای پاکستان خبر داده است.
این وزارت امروز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشت که در سه روز گذشته، ۳۷۳ مهاجر افغان از زندانهای مختلف پاکستان آزاد شده و به کشورشان بازگشتهاند.
به گفته این وزارت، آنها به دلیل نداشتن اسناد قانونی از شهرهای مختلف پاکستان بازداشت و زندانی شده بودند و از این میان، ۲۹۶ تن از طریق تورخم و ۷۷ نفر دیگر از مسیر سپینبولدک به کشور بازگشتهاند.
این وزارت افزوده است که کمکهای بشردوستانه لازم در اختیار آنان قرار گرفته و سپس به مناطق اصلیشان منتقل شدهاند.
هرچند هنوز روشن نیست که در حال حاضر چه تعداد مهاجر افغان در زندانهای پاکستان نگهداری میشوند، اما همزمان با روند آزادی این افراد، روند بازداشت و زندانیکردن سایر مهاجران افغان از سوی مقامهای پاکستانی نیز ادامه دارد.
نرخ نفت در بازارهای جهان کاهش یافت
پس از پخش گزارشها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافقی برای پایان دادن به جنگ و احتمال بازگشایی تنگه هرمز، نرخ نفت در بازارهای جهان کاهش یافت.
بهای نفت خام برنت دریای شمال و نفت خام وستتگزاس اینترمدیت حدود پنج درصد سقوط کرد و قیمت هر بشکه نفت برنت به بیش از ۹۸ دالر و نفت وستتگزاس اینترمدیت به بیش از ۹۱ دالر رسید.
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه گفت که احتمال دارد یک توافق «امروز دوشنبه» اعلام شود.
این در حالی است که پیشتر رئیسجمهور دونالد ترامپ گفته بود مذاکرات بهصورت «منظم و سازنده» ادامه دارد، اما تأکید کرده بود که به مذاکرهکنندگان امریکایی توصیه شده است که «عجله نکنند.»
بقایی: تهران و واشنگتن درباره بسیاری مسائل مربوط به توافق برای پایان جنگ به تفاهم رسیدهاند
وزارت خارجه ایران میگوید که تهران و واشنگتن درباره بسیاری مسائل مربوط به توافق برای پایان دادن به جنگ به تفاهم رسیدهاند، اما با احتیاط هشدار داده است که توافق هنوز نزدیک نیست.
اسماعیل بقایی، سخنگوی این وزارت، روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی گفت: «درست است که بگوییم ما درباره بسیاری مسائلی که مورد بحث بود، به نتیجه رسیدهایم.»
اما او افزود: «اینکه گفته شود امضای توافق نزدیک است، هیچکس نمیتواند چنین ادعایی کند.»
او واشنگتن را متهم کرد که مواضع خود را تغییر میدهد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، روز یکشنبه گفت که به مذاکرهکنندگان خود گفته است: «عجله نکنید.»
در رویداد ترافیکی در ایالت خیبرپختونخوا ۱۷ نفر جان باختند
در یک رویداد ترافیکی در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، روز دوشنبه دستکم ۱۷ نفر جان باختند و ۱۰ تن دیگر زخمی شدند.
این حادثه زمانی رخ داد که یک بس مسافربری از ولسوالی سوات به سوی پشاور در حرکت بود و به دلیل مشکل فنی در کنار جاده توقف کرد.
به گفته مقامها، مسافران از بس پایین شدند و در کنارش ایستاده بودند که یک موتر ون، با مردم و بس متوقفشده برخورد کرد.
این پس از آنست که رانندۀ ون کنترول آن را از دست داد.
بلال احمد فیضی، یکی از مسئولان بخش نجات، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که دستکم ۱۷ نفر کشته و بیش از ۱۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
او افزود که وضعیت سه تن از زخمیان وخیم است. گفته شده که بیشتر مسافران برای عید به خانههایشان میرفتند.
میزان رویدادهای ترافیکی در پاکستان بالاست و عمدتاً به دلیل تطبیق ضعیف قوانین ترافیکی، رانندگی با سرعت بالا، معیارهای ضعیف ایمنی جادهها و بیاحتیاطی رانندگان رخ میدهد.
وزیر خارجه ایالات متحده: توافق با ایران روز دوشنبه همچنان امکانپذیر است
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، روز دوشنبه گفت توافقی برای پایان دادن به جنگ با ایران ممکن است «امروز» حاصل شود و افزود اسرائیل حق دارد از خود در برابر حمله دفاع کند.
به گزارش رادیو فردا، آقای روبیو در دهلی نو، در اشاره به توافق احتمالی، گفت: «ما فکر میکردیم شاید دیشب خبری داشته باشیم، شاید امروز، من خیلی بیش از حد از آن برداشت نمیکنم.»
آقای روبیو افزود که ایالات متحده یا با ایران به توافقی خوب خواهد رسید یا «از راه دیگری» با این کشور برخورد خواهد کرد.
روبیو به خبرنگاران گفت امریکا پیش از بررسی «گزینههای دیگر»، به دیپلوماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهد داد.
او هنگام ترک پایتخت هند، جایی که برای یک سفر رسمی حضور داشت، به خبرنگاران گفت: «به نظر من، از نظر توانایی آنها برای باز کردن تنگهها و باز نگه داشتن تنگهها، چیز نسبتاً محکمی روی میز داریم.»
روبیو افزود: «این طرح در خلیج فارس حمایت زیادی دارد… هر کشوری که آن را با او مرور کردهایم، میفهمد که این طرح نه فقط بسیار معقول است، بلکه انجام آن کار درستی برای جهان است.»
روبیو همچنان ابراز اطمینان کرد که ایران «وارد مذاکراتی بسیار واقعی، مهم و از نظر زمانی محدود، دربارهٔ موضوع هستهای» خواهد شد.
این پس از آنست که دونالد ترمپ، رئیسجمهور ایالات متحده، انتظارات از دستیابی به توافق را کاهش داد و روز یکشنبه گفت به مذاکرهکنندگان خود گفته است «عجله نکنند.»
روبیو دربارهٔ ترمپ گفت: «او عجله ندارد، او توافق بدی نخواهد کرد و رئیسجمهور توافق بدی امضا نخواهد کرد.»
ملل متحد میگوید، از زمان تشدید تنشها میان حکومت طالبان و پاکستان بیش از صد هزار تن از ۶ ولایت افغانستان بیجا شدهاند
ملل متحد اعلام کرده است که از زمان تشدید تنشها میان حکومت طالبان و پاکستان بیش از صد هزار تن از ولایتهای خوست، کنر، ننگرهار، نورستان، پکتیا و پکتیکا بیجا شدهاند.
دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد، اوچا در گزارشی تازه گفته است که از ماه آکتوبر سال ۲۰۲۵ به این سو درگیریها میان دو طرف بر دسترسی مردم محلی به خدمات اساسی نیز تاثیر گذار بوده است.
شماری از مردم محلی افغان که در نتیجۀ این درگیریها زیان دیدهاند در صحبت با رادیو آزادی خواهان توقف فوری تنشها شدهاند.
شهباز شریف، صدراعظم پاکستان اخیراً اعلام کرد که عملیات نظامی «غضب للحق» با «قاطعیت کامل» در افغانستان ادامه خواهد یافت. مقامات حکومت طالبان پیش از این گفتهاند که به حملات پاکستان پاسخ بالمثل خواهند داد.
روبیو: نمیتوان ظرف ۷۲ ساعت با ایران به توافق هستهای رسید
مارکو روبیو، وزیر خارجه امریکا، روز یکشنبه سوم جوزا به روزنامه نیویورک تایمز گفت که توافق با ایران حمایت منطقهای را جلب کرده است، اما رسیدن به یک توافق هستهای را نمیتوان «طی ۷۲ ساعت» انجام داد.
اظهارات او پس از آن مطرح شد که دونالد ترمپ، رئیسجمهور امریکا، ساعتی پیش اعلام کرد به مذاکرهکنندگان خود گفته برای دستیابی به توافق با ایران جهت پایان دادن به جنگ سهماهه «عجله نکنند.»
روبیو در گفتوگویی کوتاه با نیویورک تایمز گفت: «ما موضوع را به بعد موکول نمیکنیم. مذاکرات هستهای مسائل بسیار فنی هستند. شما نمیتوانید یک موضوع هستهای را در ۷۲ ساعت و روی یک دستمال کاغذی حل کنید.»
او افزود: «در حال حاضر، هفت یا هشت کشور منطقه از این رویکرد حمایت میکنند و ما آمادهایم این مسیر را ادامه دهیم.»
این در حالی است که آقای روبیو ساعاتی پیش گفته بود که ممکن است تا شامگاه یکشنبه خبری دربارهٔ توافقی با ایران اعلام شود که میتواند بهطور رسمی به جنگ شرق میانه پایان دهد.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، نیز اعلام کرده بین تهران و واشینگتن درباره برخی بندهای تفاهمنامه ازجمله درباره «آزادسازی اموال بلوکهشده ایران» اختلاف وجود دارد و امکان «منتفی شدن» تفاهم وجود دارد.
طالبان نشرات سه رسانه محلی در قندهار را متوقف کرد
سه رسانه محلی از سوی طالبان در قندهار بسته شده است.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در قندهار روز یکشنبه، سوم جوزا در یک اعلامیه گفته است که رادیوهای «تحسین القرآن»، « څانگی» و «زما زیور» به دلیل نشرات غیرمعیاری، نداشتن جواز رسمی و عدم پرداخت مالیات متهم شده و فعالیتشان متوقف شده است.
در این اعلامیه همچنین به دو رادیوی دیگر به نامهای «ملت غژ» و «ورانگی» هشدار داده شده است که اسناد خود را تکمیل کرده و فعالیتهایشان را قانونی سازند.
حامد عبیدی، رئیس سازمان حمایت از رسانهها، در واکنش به این اقدام گفته است که حکومت طالبان به آزادی بیان متعهد نیست و تلاش میکند برای کنترل افکار عمومی از هر ابزار ممکن استفاده کند.
طالبان چند روز پیش نیز نشرات رادیوی محلی بامیان را هم متوقف کرد.
این در حالی است که پیش از این نیز نهادهای بینالمللی درباره وضعیت خبرنگاران و رسانهها در افغانستان ابراز نگرانی کردهاند
طالبان: در درگیری در سرای شهزاده چهارتن به شمول پسر اللهگل مجاهد عضو پیشین مجلس نمایندگان کشته شدند
حکومت طالبان میگوید که روز یکشنبه در اثر درگیری در سرای شهزاده کابل، چهارتن کشته شدند.
خالد زدران، سخنگوی پولیس طالبان در کابل به رسانهها تایید کرده این درگیری در یک بازار زرگری در نزدیکی سرای شهزاده رخ داده است.
به گفته زدران در میان کشتهشدگان احسانالله مجاهد، فرزند اللهگل مجاهد، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان و یک زن نیز شامل است.
سخنگوی پولیس طالبان گفته که براساس تحقیقات اولیه این درگیری به دلیل «خصومت شخصی» رخ داده و دوتن به شمول برادر زاده اللهگل مجاهد در ارتباط به این درگیری بازداشت شدند.