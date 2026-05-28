تهدیدات ویروس پولیو در افغانستان؛ سازمان جهانی صحت از ثبت یک مورد تازه خبر داد

این درحالیست که خانوادهها و بستهگان شماری از کودکانیکه به پولیو مبتلا شدهاند، میگویند در مورد آینده فرزندانشان شدیداً نگران اند.
یکی از نزدیکان ساحل، کودک چهار ساله مبتلا به پولیو از ولسوالی معروف ولایت کندهار میگوید که داکتران سال گذشته به خانواده او گفته بودند که کودکشان به پولیو یا فلج اطفال مبتلا شده است.
او که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت: "در اینجا مردم آگاهی عامه درست ندارند و تیمهای صحی هم نمیتوانند بهگونه درست به مناطق دسترسی پیدا کنند. خانواده این کودک فکر میکنند که واکسین نتایج منفی دارد، به همین دلیل برایش واکسین نکردهاند. کودک تب دارد، وضعیت جسمیاش بسیار تغییر کرده، اشتهایش خراب است، چون به ویروس پولیو مبتلا شده، اما خانوادهاش هنوز هم به این موضوع به چشم یک بیماری عادی نگاه میکنند و میگویند فقط مریض است و واکسین برایش نمیکنند."
عشق محمد، باشنده ولسوالی قادس ولایت بادغیس نیز به رادیو آزادی گفت که برادرزاده هشت سالهاش حدود دو و نیم سال پیش به پولیو مبتلا شده و اکنون فلج است.
او گفت: "برادرزادهام بهگونه کامل به بیماری فلج اطفال مبتلا شده و فلج است. بیش از دو سال میشود که مبتلا شده است. این طفل بیچاره زیاد گریه میکرد و ما نتوانستیم او را به مرکز صحی ببریم. بعداً او را به شفاخانه هرات انتقال دادیم. در آنجا به ما گفته بودند که سه ماه بعد دوباره او را بیاورید، اما بعداً فلج شد. حالا هر بار که واکسین پولیو میآید، برایش واکسین میکنند، ولی دیگر فایدهای نکرده است."
شکرالله، باشنده ولسوالی اچین ولایت ننگرهار نیز به رادیو آزادی گفت که دختر چهارونیمماههاش به نام اقصی به تازگی از ناحیه دست فلج شده و بینایی چشمانش را نیز از دست داده است، اما بهگفته او، سازمان جهانی صحت از او آزمایش گرفته و اکنون در انتظار نتیجه هستند.
این خانوادهها در حالی از فلج شدن نزدیکان و اعضای خانوادهشان نگران اند که تازه سازمان جهانی صحت (دبلیو اچ او) از ثبت یک مورد جدید مثبت پولیو در افغانستان در سال جاری میلادی خبر داده است.
سازمان جهانی صحت روز سهشنبه، ۲۷ ماه می، در گزارشی هشت صفحهای که در ویبسایت ریلیف منتشر کرده، گفته است که یک مورد از نوع وحشی ویروس پولیو (دبلیو پی وی ۱) به تاریخ دوم اپریل سال ۲۰۲۶ در ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند ثبت شده است.
این سازمان گفته است که از سال ۲۰۲۵ تا اکنون، در مجموع ۵۲ مورد مثبت این نوع پولیو در افغانستان و پاکستان تأیید شده که ۲۱ مورد آن در افغانستان و ۳۱ مورد دیگر در پاکستان بوده است.
بر بنیاد این گزارش، تنها در سال ۲۰۲۶ تا کنون ۷ مورد ثبت شده که چهار مورد آن در افغانستان و سه مورد دیگر در پاکستان بوده است.
سازمان جهانی صحت همچنین تازه از ثبت ۱۱ مورد جدید مثبت محیطی ویروس پولیو در افغانستان نیز خبر داده که نشاندهنده جریان دوامدار این ویروس در ولایتهای مختلف کشور است.
بهگفته این سازمان، از میان یافتههای تازه محیطی، پنج مورد آن در ولایت ننگرهار ثبت شده که سه مورد در شهر جلالآباد، یک مورد در ولسوالی بتیکوت و یک مورد دیگر در ولسوالی بهسود بوده است.
همچنان سه نمونه در ولسوالی نهر سراج و شهر لشکرگاه ولایت هلمند، دو مورد در ولایت کندهار و یک مورد دیگر در شهر قلات ولایت زابل ثبت شده است.
بر اساس این گزارش، تمامی این نمونهها میان تاریخ ۲۵ تا ۲۷ اپریل سال ۲۰۲۶ جمعآوری شدهاند.
براساس معلومات سازمان جهانی صحت، در سال ۲۰۲۵ در مجموع ۷۴۵ نمونه مثبت محیطی در افغانستان و پاکستان ثبت شده که ۹۴ مورد آن مربوط به افغانستان بوده است.
در این گزارش آمده که در سال ۲۰۲۶ نیز تا اکنون ۱۱۵ نمونه مثبت محیطی گزارش شده که ۳۴ مورد آن در افغانستان و ۸۱ مورد دیگر در پاکستان ثبت شده است.
سازمان جهانی صحت در حالی از ثبت این موارد مثبت خبر میدهد که حکومت طالبان از نزدیک به سه سال به اینسو، روند کمپاین واکسین ضد پولیو را در سراسر افغانستان از شیوه خانهبهخانه به شیوه محلبهمحل و مسجد به مسجد تغییر داده است.
یکی از واکسیناتوران در زون شرق افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در این باره به رادیو آزادی گفت: "وقتی بهعنوان واکسیناتور به قریهها میروم و محل به محل نشستهای واکسین اطفال را برگزار میکنم، مردم را دعوت میکنیم و برای کودکان واکسین تطبیق میکنیم، اما بازهم برخی کودکان بیمار و کودکانیکه خواب هستند، باقی میمانند و همین کودکان بعداً بهعنوان موارد مثبت پولیو ثبت میشوند."
او میگوید که دلیل دیگر این است که بسیاری از خانوادهها بهدلیل جنگها، رویدادهای طبیعی، فقر، خشکسالی و عوامل مختلف دیگر از مناطقشان بیجا میشوند و در نتیجه، بهگونه منظم به واکسین دسترسی ندارند.
شماری از داکتران نیز تأکید میکنند که برای جلوگیری از پولیو، در کنار رعایت سایر توصیههای صحی، تطبیق واکسین مهمترین اقدام است.
داکتر هدایتالله حبیبی، متخصص بخش داخله و استاد پوهنتون طبی کابل، به رادیو آزادی گفت: "برای جلوگیری از پولیو، به خانوادهها توصیه ما این است که به کودکان آب و غذای پاک بدهند، حفظالصحۀ آنان را رعایت کنند و نهادهای دولتی مربوط نیز باید بهگونه منظم در سراسر افغانستان، بهویژه در مناطق دورافتاده که مردم آگاهی کمی در این زمینه دارند، حتماً واکسین ضد پولیو را تطبیق کنند."
سرور ولی غروال، کارمند و هماهنگ کننده سازمان جهانی صحت در بخش کمپاین واکسین پولیو در ولایت ننگرهار که از ۱۵ سال به اینسو در این بخش کار میکند، به رادیو آزادی گفت که نوع وحشی پولیو (دبلیو پی وی ۱) ویروسی است که بهگفته او، بهگونه مستقیم از فرد مبتلا به شخص دیگر انتقال میکند و فرد پس از مبتلا شدن به آن فلج میشود.
اما بهگفته او، نوع محیطی این ویروس به حالتی گفته میشود که از آبهای آلوده، جویها یا فاضلاب نمونه گرفته شود و در لابراتوار ویروس پولیو در آن شناسایی گردد.
او افزود که ممکن است کودک در این حالت فلج نشود، اما ویروس بهگونه فعال در محیط موجود باشد.
افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری در جهان اند که انتقال ویروس وحشی پولیو هنوز هم بهگونه کامل در آنها از بین نرفته است.