با گذشت بیش از یک شبانهروز از رویداد ترافیکی مرگبار روز شنبه در ولایت لغمان، هنوز علت اصلی این رویداد مشخص نشده است.
این رویداد ترافیکی روز شنبه ۹ جوزا در منطقه سرخکان ولایت لغمان رخ داد.
خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل طالبان نوشته است که در این حادثه، ۲۰ عضو یک خانواده، به شمول ۱۰ کودک و پنج زن، جان باخته و ۳۳ تن دیگر زخمی شدهاند. پیش از این، عبدالمالک نیازی، سخنگوی والی طالبان در لغمان، به رسانهها گفته بود که ۱۸ نفر کشته و ۳۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
با این حال، حکومت طالبان تاکنون در مورد علت این حادثه چیزی نگفته است.
فکر میکنم راننده خوابش برده بود، چون در جاده هیچ چیزی نبود که باعث چنین حادثهای شود.گلا جان
گلاجان روز یکشنبه ۱۰ جوزا، در صحبت با رادیو آزادی گفت که احتمال دارد راننده خوابش برده باشد: "حدود ساعت پنج صبح بود، وقتی به پل سرخکان رسیدیم، فکر میکنم راننده خوابش برده بود، چون در جاده هیچ چیزی نبود که باعث چنین حادثهای شود. موتر از پل سقوط کرد، ما زیر آن ماندیم و همه چیز بالای ما افتاد، بعد دیگر چیزی را نفهمیدیم."
در حالی که اداره مبارزه با حوادث حکومت طالبان در ننگرهار گفته است این خانواده تازه از پاکستان برگشته بودند و پس از اقامت موقت در کنر به سوی کابل میرفتند، یکی دیگر از اعضای زخمی این خانواده به رادیو آزادی گفت که آنان باشندگان اصلی ولسوالی شیگل کنر هستند که سالها پیش به ولسوالی خاص کنر بیجا شده بودند.
او گفت که هر سال در فصل تابستان از کنر برای کار به ولسوالی چهارآسیاب کابل میرفتند، اما امسال این حادثه مرگبار زندگی آنان را ویران کرد.
نادر، یکی دیگر از اعضای خانواده قربانیان که در این حادثه آسیبی ندیده، نیز به رادیو آزادی گفت: "ما از اینجا سوار شدیم و به طرف کابل میرفتیم. وقتی به سرخکان لغمان رسیدیم، نمیدانم راننده خوابش برد یا چه شد، اما موتر ناگهان به طرف دیگر سرک منحرف شد و سپس واژگون گردید. بعد از آن دیگر چیزی به یاد نداریم. بیست نفر شهید شدهاند و شمار زخمیها را هم نمیدانم."
حاجی زرمحمد، یکی از باشندگان ولسوالی خاص کنر به رادیو آزادی گفت که قربانیان همه اعضای یک خانواده بودند؛ یک پدر، شش پسر، زنان و کودکانشان که به دلیل فقر میخواستند به کابل بروند.
او گفت: "همه اینها برادر بودند. به دلیل فقر میخواستند از اینجا به کابل بروند. همه در یک موتر بودند. برادر بزرگترشان فوت کرده و همچنان پسران، نواسهها، کواسهها و عروسان خانواده نیز جان باختهاند."
یک خبرنگار محلی در کنر به رادیو آزادی گفته است که راننده موتر نیز زخمی شده است.
اکنون این پرسش مطرح میشود که چرا بیش از ۵۳ نفر در یک موتر باربری سفر میکردند و قانون ترافیک افغانستان در این مورد چه میگوید؟
مقامهای محلی کنر به پرسش رادیو آزادی در این مورد پاسخ ندادهاند، اما در ماده ۳۶ فصل ششم قانون ترافیک افغانستان آمده است که انتقال افراد بیش از ظرفیت تعیینشده و بیشتر از تعداد چوکیهای وسایط نقلیه عمومی ممنوع است، هرچند وسایط شهری از این حکم مستثنی دانسته شدهاند.
اما افغانستان که دههها جنگ را تجربه کرده، مردم آن هم از قوانین آگاهی کافی ندارند و هم فقر گسترده در آن وجود دارد؛ از همین رو شماری از مردم این قوانین را رعایت نمیکنند.
در همین حال کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان و وزارت امور خارجه امارات متحده عربی نسبت به این حادثه مرگبار در شاهراه کابل – جلالآباد ابراز تأسف عمیق کردهاند.
"یواناچسیآر" در صفحه ایکس خود نوشته که در این شرایط دشوار، فکر و قلب آنان با خانوادههای آسیبدیده است.
در افغانستان، پس از سالها جنگ، رویدادهای ترافیکی هنوز هم از عوامل عمده تلفات انسانی به شمار میروند؛ حوادثی که به گفته مسئولان و شاهدان عینی بیشتر به دلیل بیاحتیاطی رانندگان، سرعت زیاد و رعایت نکردن اصول ترافیکی رخ میدهد.
به تازگی در ۸ جوزا، در منطقه "جنگل پوسته" مربوط مرکز ولایت نورستان، یک موتر حامل گردشگران به داخل دریا سقوط کرد که در نتیجه آن چهار نفر جان باختند و راننده زخمی شد.
همچنان فرماندهی امنیه غزنی روز یکشنبه ۱۰ جوزا، در اعلامیهای گفته است که طی چند روز گذشته، ۳۴ رویداد ترافیکی در این ولایت رخ داده که در نتیجه آن سه نفر کشته و ۳۴ تن دیگر زخمی شدهاند.
از سوی دیگر، فرماندهی امنیه بلخ نیز اعلام کرده که روز شنبه ۹ جوزا، در نتیجه یک حادثه ترافیکی در این ولایت، یک نفر جان باخته و سه تن دیگر زخمی شدهاند.
حکومت طالبان تاکنون در مورد آمار تلفات رویدادهای ترافیکی در سال ۱۴۰۵ چیزی نگفته است، اما پیش از این ریاست عمومی ترافیک آنان اعلام کرده بود که از ماه حمل تا جدی سال ۱۴۰۴، در نتیجه رویدادهای ترافیکی در مناطق مختلف افغانستان، دو هزار نفر جان باخته و دستکم ۷۰۰ تن دیگر زخمی شدهاند.
هرچند مسئولان بارها از آگاهیدهی عمومی در این باره صحبت کردند، اما ظاهراً این رویدادها کاهش نیافتهاند.
ناصرخان ناصری، یک شهروند افغان، در ماه سنبله سال گذشته از جلالآباد تا کابل و سپس به شماری از ولایتهای دیگر پیادهروی کرد تا به رانندگان شاهراهها پیام بدهد که با احتیاط رانندگی کنند.