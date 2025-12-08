یک ادارۀ ملل متحد: حوادث ترافیکی یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در افغانستان است

این ادارۀ ملل متحد روز یک‌شنبه، ۷ دسمبر در صفحهٔ ایکس خود حوادث ترافیکی را بحران قابل پیشگیری و یکی از عوامل اصلی مرگ‌ومیر در افغانستان خوانده است.

این نهاد تأکید کرده که با بهبود طراحی جاده‌ها، اولویت‌دادن به ایمنی پیاده‌روها و کاهش سرعت ترافیک می‌توان شهرهای امن‌تری ساخت.

برنامه اسکان بشر ملل متحد تأکید می‌کند که ساخت جاده‌های امن، آموزش رانندگان، افزایش آگاهی عمومی و تطبیق قوانین ترافیکی از راهکارهای اساسی برای کاهش تلفات است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ناوقت روز یک‌شنبه یک موتر نوع ۴۰۴ در ولایت کندز واژگون شد که در نتیجۀ آن دو تن کشته و بیست تن دیگر زخمی شدند.

جمعه‌الدین خاکسار، سخنگوی فرماندهی امنیۀ حکمت طالبان در کندز روز دوشنبه، ۸ دسمبر در مورد به رادیو آزادی گفت:

"در شاهراه عمومی کندز - بغلان در نزدیکی دروازۀ علی‌آباد به اثر چپه‌شدن یک موتر نوع ۴۰۴ دو فرد ملکی به شهادت رسیده و ۲۰ تن دیگر زخمی شده اند که زخمی‌ها توسط پولیس قوماندانی امنیه ولسوالی علی‌آباد به هدف تداوی به شفاخانۀ حوزوی کندز انتقال شده اند."

آقای خاکسار گفت که وضعیت زخمی‌ها قابل اطمینان است و علت وقوع رویداد بی‌احتیاطی راننده بوده است.

مسئولان برخی از شرکت‌های ترانسپورتی در سمت شمال افغانستان می‌گویند که بیشتر حادثات ترافیکی در این شاهراه‌ها به دلیل کم عرض بودن جاده‌ها، استفادۀ برخی وسایط از چراغ‌های لایزری و نبود علایم ترافیکی رخ می‌دهد.

عبدالله ستاری، مسئول یکی از این شرکت‌ها به رادیو آزادی گفت:

"این موتر از کندز به سمت مرکز در حرکت بوده که در بین راه یک گولایی وجود دارد، زمانی که با واسطه‌ای که چراغ لایزری دارد روبرو می‌شود، به دلیل کم عرض بودن جاده دور کرده نتوانسته بعدا واژگون شده است، خود شرکت‌ها و موترها مشکلی ندارد."

پیش از این رویداد در اوایل ماه قوس سال جاری مقام‌های طالبان در هرات از جان باختن دست کم ده نفر و زخمی شدن ۱۲ تن در یک رویداد ترافیکی در شاهراه هرات-کندهار خبر دادند.

یارمحمد صادق، معاون فرماندهی امنیۀ طالبان در ولسوالی زاول هرات گفته است که این حادثه زمانی رخداد که یک موتر مسافربری نوع ۳۰۲ با یک موتر فلانکوچ تصادم کرد.

تلاش کردیم از عبدالودود خیرخواه، مدیر پالیسی و پلان ریاست ترافیک حکومت طالبان درپیوند به علت حوادث ترافیکی و تعداد قربانیان در سال جاری در افغانستان بپرسیم، اما تا زمان نشر گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد.

اما او به تاریخ ۱۶ نوامبر سال جاری به رادیو آزادی گفته بود که عوامل عمدۀ حوادث ترافیکی در افغانستان بی‌احتیاطی راننده‌ها، رعایت‌نکردن ضوابط الزامی ترافیکی، تجاوز از حد مجاز سرعت، سبقت‌گرفتن‌های بیجا و عدم حفظ فاصلهٔ ایمنی میان وسایط است.

ریاست عمومی ترافیک پیش تر اعلام کرده بود که از ماه حمل تا ماه جدی ۱۴۰۳، حدود دو هزار نفر در رویدادهای ترافیکی در سراسر افغانستان جان باخته و بیش از ۷۰۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

حسیب الله مختار، رئیس پیشین این اداره به تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان گفته بود که در این مدت نزدیک به ۴۰۰۰ حادثه ترافیکی در افغانستان رخ داده است.

مردم و خانواده‌های قربانیان حوادث ترافیکی همواره از حکومت‌ و شرکت‌های ترانسپورتی خواسته اند که برای مصئونیت جان مسافران به حل مشکلاتی بپردازند که سبب کشته و زخمی شدن مردم در شاهراه‌ها و جاده‌های عمومی می‌شود.