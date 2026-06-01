کالاس روز دوشنبه یازدهم جوزا در یک نشست خبری مشترک با اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در اسلام‌آباد با اشاره به درگیری‌های اخیر میان پاکستان و حکومت طالبان گفت که این درگیری‌ها " پیامدهای وخیم بشری داشته و خطر دامن‌زدن به بی‌ثباتی و افراط‌‌گرایی بیشتر" را به همراه داشته است.

بانو کالاس در بخشی از ویدیوی اظهاراتش که در صفحه ایکسش را آن را نشر کرده، گفته که اتحادیه اروپا همواره از هر دو طرف خواسته که خویشتنداری کنند و تنش‌ها را کاهش دهند.

او گفت: "پاکستان حق دارد مطابق با قوانین بین‌المللی از خود و مردمش دفاع کند، اما بهترین راه حل در این شرایط گفت‌وگو است، نه حملات هوایی."

بانو کالاس در این دیدار بر تعهد مشترک اتحادیه اروپا و پاکستان، به ویژه در بخش تقویت روابط تجاری تأکید کرد و از تلاش‌های میانجی‌گرانه اسلام‌آباد بین تهران و واشنگتن قدردانی کرد.

تنش‌ها بین پاکستان و حکومت طالبان در ۲۶ فبروری سال جاری افزایش یافته و منجر به درگیری‌های گسترده در امتداد خط دیورند شد. این درگیری‌ها تلفاتی را در هر دو طرف در پی داشته است.

حکومت طالبان به تاریخ ۵ اپریل مدعی شد که از ۲۲ فبروری تا آن زمان، ۷۶۱ غیرنظامی افغان در حملات هوایی و زمینی پاکستان کشته، ۶۲۲ نفر زخمی و بیش از ۲۷ هزار خانواده از خانه‌های خود آواره شده‌اند.

اما پاکستان گزارش‌ها درباره تلفات غیرنظامیان در حملات خود را رد کرده و مدعی شده که بیش از ۷۰۰ "تروریست" را در افغانستان کشته است.

از سوی دیگر دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرده که در نتیجه خشونت‌های فرامرزی میان حکومت طالبان و پاکستان در سه ماه نخست سال جاری میلادی، دست‌کم ۳۷۲ غیرنظامی افغان کشته و ۳۹۷ تن دیگر زخمی شده‌اند.

اسلام آباد حکومت طالبان در افغانستان را به فراهم کردن پناهگاه برای تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) متهم می‌کند، اتهامی که حکومت طالبان بارها آن را رد کرده است.

گزارش اخیر ملل متحد همچنین حاکی از آن است که پاکستان هنوز شواهدی ارائه نکرده است که نشان دهد طالبان پاکستان به دستور طالبان افغانستان حملاتی را در پاکستان انجام می‌دهند.

این درحالیست که اخیراً ملا محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع حکومت طالبان هشدار داد که پاکستان در آینده نزدیک جرات انجام حملات هوایی در افغانستان را نخواهد کرد.

او این موضوع را پس از شرکت در یک نشست امنیتی در مسکو و امضای یک توافقنامۀ نظامی – فنی با روسیه، روز شنبه نهم جوزا در بازگشت به کابل به خبرنگاران مطرح کرد.

اما نزدیک به دو هفته پیش شهباز شریف، صدراعظم پاکستان، گفت که عملیات نظامی "غضب للحق" با "قاطعیت کامل" ادامه خواهد یافت؛ عملیاتی‌که پاکستان پیش‌تر آن را علیه طالبان در افغانستان اعلام کرده بود.

با وجود مذاکرات میان هیئت‌های هر دو طرف در قطر، ترکیه، عربستان سعودی و چین برای کاهش حل تنش‌ها، این مذاکرات هنوز به نتایج مشخصی نرسیده‌اند، اما سطح درگیری‌ها در هفته‌های اخیر کاهش یافته است.