پاکستان در ۹۴ مورد از ۹۵ رویداد ثبت‌شده در سه‌ماه اول سال مسئول آسیب رساندن به غیرنظامیان شناخته شده‌اند

در این گزارش یوناما آمده است که نیروهای امنیتی پاکستان در ۹۴ مورد از ۹۵ رویداد ثبت‌شده در سه‌ماه نخست سال مسئول آسیب رساندن به غیرنظامیان شناخته شده‌اند.

به گزارش یوناما، مقام‌های حاکم طالبان در افغانستان در یک مورد مقصر دانسته شده‌اند.

در ادامه آمده است، بیش از نیم تلفات به حملات هوایی ۱۶ مارچ نسبت داده می‌شود که مرکز ترک اعتیاد موسوم به «امید» را در کابل هدف قرار داد.

به گزارش یوناما، در این حملات دست‌کم ۲۶۹ غیرنظامی کشته و بیش از ۱۲۲ تن دیگر زخمی شدند.

به گفتۀ یوناما، بیشتر قربانیان، بیمارانی بودند که برای درمان اعتیاد به مواد مخدر تحت درمان قرار داشتند.

پاکستان ادعای طالبان مبنی بر حمله به اهداف غیرنظامی را رد کرده است

یوناما گفته است که شمار واقعی قربانیان ممکن است به‌مراتب بیشتر باشد، زیرا به گفته‌اش برخی از اجساد قابل شناسایی نبودند و خانواده‌ها همچنان در جستجوی بستگان ناپدیدشده خود هستند.

حکومت طالبان اندکی پس از این حمله اعلام کرد که بیش از ۴۰۰ نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شده‌اند.

پاکستان ادعای طالبان مبنی بر حمله به اهداف غیرنظامی را رد کرده و مدعی شده که تاسیسات نظامی و زیرساخت‌های حمایت از تروریزم را با دقت مورد حمله قرار داده.

پاکستان، حاکمان کنونی افغانستان را متهم می‌کند که از تحریک طالبان پاکستان، تی‌تی‌پی حمایت می‌کند، ادعایی که حکومت طالبان بی‌اساس می‌داند.

پاکستان تی‌تی‌پی را مسئول دهها حملات در آن‌ کشور می‌داند.

دیدبان حقوق بشر گفته بود که حمله بر مرکز ترک اعتیاد احتمالاً مصداق جنایت جنگی است و خواهان تحقیق در این مورد شده بود.