سازمان ملل متحد: گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان به سطح بحرانی رسیده است

در همین حال مادران افغان که کودکان شان به سوءتغذیه مبتلا اند، میگویند مواد غذایی ویژه برای پیشگیری و درمان سوءتغذیه کودکان در مراکز صحی در دسترس نیست.
نوربیبی، باشندهٔ ولسوالی علیشنگ ولایت لغمان میگوید سه کودک او به سوءتغذیه مبتلا هستند و هر بار که آنان را به مراکز صحی برده است، به او گفتهاند که مواد تغذیهای برای توزیع در اختیار ندارند.
دو فرزندم به سوءتغذیه مبتلا هستند، چون نمیتوانیم غذای کافی برایشان فراهم کنیم
وقتی به مرکز صحی میرویم، میگویند که برای کودکان مبتلا به سوءتغذیه هیچ چیزی موجود نیست. چند روز پیش سه ساعت راه را طی کردم و به مرکز صحی رسیدم، اما بدون دریافت هیچ کمکی به خانه برگشتم. وضعیت بسیار دشوار است. شوهرم هیچ کاری ندارد. قبلاً گاهی کار پیدا میکرد، اما اکنون هیچ کاری وجود ندارد. در چنین شرایطی چگونه کودکان سیر شوند؟ وقتی کودکان گرسنه باشند، طبیعی است که به سوءتغذیه مبتلا شوند."
تنها نوربیبی با چنین مشکلی روبهرو نیست، بلکه هزاران خانوادهٔ نیازمند دیگر در افغانستان نیز وجود دارند که کودکانشان به سوءتغذیه مبتلا هستند و آنان توان نجات فرزندان خود را از این وضعیت ندارند.
لیلما، باشندهٔ ولسوالی کامه ولایت ننگرهار، نمونهٔ دیگری از این خانوادهها است.
او میگوید پسر پنجسالهاش به سوءتغذیه مبتلا است.
حکومت هم باید به حال ما توجه کند هیچ کاری وجود ندارد
قبلاً گاهی کاری پیدا میشد، اما اکنون شرایط آنقدر بد شده که از زندگی خسته شدهایم. برای کودکان غذا نداریم و به همین دلیل دچار سوءتغذیه شدهاند. آنان لباس و غذا میخواهند، اما ما هیچ چیزی نداریم. وضعیت بسیار بد است و ناچار شدهایم دست به گدایی بزنیم."
این در حالیست که دفتر هماهنگی امور بشردوستانهٔ سازمان ملل متحد اوچا روز سهشنبه ۱۲ جوزا در صفحهٔ ایکس خود نوشته که برای تمویل برنامههای کمکهای بشردوستانه در افغانستان طی سال ۲۰۲۶ به یک اعشاریه ۷۱ میلیارد دالر نیاز است، اما تا پایان ماه می تنها ۱۶ درصد این مبلغ، یعنی ۲۶۹ میلیون دالر، تأمین شده است.
این نهاد هشدار داده که بدون حمایت مالی، میلیونها افغان آسیبپذیر از دریافت کمکهای بشردوستانه محروم خواهند شد.
همچنین برنامهٔ جهانی غذا دبلیو اف پی نیز نسبت به گسترش سوءتغذیه در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.
این برنامه روز سهشنبه ۱۲ جوزا در صفحهٔ ایکس خود نوشته در حالی که سوءتغذیه در افغانستان به سطحی بیسابقه نزدیک شده است، مادران و کودکان از کلینیکها دست خالی برمیگردند، زیرا مواد غذایی لازم برای توزیع در اختیار نیست.
به گفتهٔ برنامهٔ جهانی غذا، در شرایطی که تنها هشت درصد بودجهٔ مورد نیاز آن تأمین شده است، مسیرهای انتقال کمکهای بشردوستانه نیز به دلیل درگیریها و تنشهای مرزی مسدود شدهاند.
این نهادها در حالی از وضعیت وخیم بشری در افغانستان و کمبود بودجه برای کمکرسانی به نیازمندان هشدار می دهند که قرار است هفتهٔ آینده، در هشتم ماه جون، شورای امنیت سازمان ملل متحد درنشستی وضعیت کنونی افغانستان را بررسی کند.
در این نشست جورجیت گاگنون مسئول یوناما و معاون نمایندۀ ویژۀ سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش خود را دربارهٔ وضعیت جاری افغانستان ارائه خواهد کرد.
همچنین قرار است در این نشست دربارهٔ تمدید مأموریت یوناما نیز بحث شود.
مأموریت کنونی این نهاد در هفدهم ماه جون به پایان میرسد.
وضعیت افغانستان همچنان یکی از شدیدترین بحرانهای بشری جهان به شمار میرود.
نهادهای بینالمللی بارها درباره ادامه بحران بشری در افغانستان هشدار دادهاند و گفته اند که میلیونها تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبهرو اند و برای ادامه زندگی به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.