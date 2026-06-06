این صدای زنی از هرات است که میگوید طالبان تقریباً در هر بخش زندگی زنان مداخله کنند.
او به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گنجانده شود.
زنانی دیگر هم شکایت مشابهی دارند.
یک زن تجارت پیشه از هرات که نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید با آنکه همراه با محرم سفر میکند، باز هم طالبان برای او مشکل ایجاد میکنند.
از اینجا با پسرم به مشهد سفر میکنم، اما ساعتها ما را متوقف میکنند و میگویند این پسر، فرزند تو نیست. هرقدر توضیح میدهم که فرزندم است، میگویند تذکره بیاور.
او چشمدیدش را اینگونه بیان میکند: «از اینجا با پسرم به مشهد سفر میکنم، اما ساعتها ما را متوقف میکنند و میگویند این پسر، فرزند تو نیست. هرقدر توضیح میدهم که فرزندم است، میگویند تذکره بیاور. من میگویم در تذکره نام پدر درج است، نه مادر برخورد بسیار نامناسبی با ما صورت میگیرد.»
دیگر زنان و دختران در هرات هم میگویند که در هفتههای اخیر محدودیتهای مربوط به رعایت نوعیت حجاب، داشتن محرم و رفتوآمد آنان افزایش یافته و زندگی روزمرهشان را با چالشهای بیشتری روبهرو کرده است.
منابع: هشدار از مساجد
از سوی دیگر، چند منبع آگاه بدون ذکر نامشان ادعا میکنند که روز جمعه در شماری از مساجد هرات، امامان در خطبههای نماز جمعه به مردم هشدار دادهاند که زنان باید حجاب اسلامی را رعایت کنند، در غیر آن با برخورد قانونی، از جمله بازداشت انتقال به زندان، روبهرو خواهند شد.
این زن یکی از آنهاست که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدا روز شنبه ۱۶ جوزا در صحبت با رادیو آزادی بیشتر میگوید:
«دیروز در تمام مساجد ولایت هرات، پس از نماز جمعه، ملا امامان یا وکلای گذر اعلامیهای را قرائت کردند که بر اساس آن هیچ زن و دختری حق ندارد بدون چادر در بیرون دیده شود یا بخشی از چهرهاش نمایان باشد.»
رادیو آزادی تلاش کرد دیدگاه مسئولان حکومت طالبان را هم بگیرد، اما يوسف سعیدی سخنگوی والی طالبان در هرات و شیخ الحدیث عزیزالرحمن مهاجر رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به پرسش ها در این مورد پاسخ ندادند.
مقامهای حکومت طالبان پیش از این همواره تأکید کردهاند که اقدامات آنان در چارچوب شریعت اسلامی انجام میشود.
طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، محدودیتهای گستردهای را بر نحوه پوشش زنان، رفتوآمد بدون محرم و حضور آنان در اماکن عمومی وضع کردهاند.
نهادهای مدافع حقوق بشر بارها از به تأثیر این محدودیتها بر آزادی رفتوآمد، دسترسی به خدمات عمومی، آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی زنان ابراز نگرانی کردهاند.
اخیرا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) نیز در گزارش تازه خود درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان که در ۲۲ ثور منتشر شد، گفته که در هرات محتسبان طالبان از زنان خواستهاند که «چادر یا چادری» بپوشند.
یوناما افزوده که در موارد متعدد، زنان در افغانستان به دلیل نداشتن پوششی که از سوی طالبان تعیین شده، با محدودیت در رفتوآمد روبهرو شدهاند؛ از جمله اینکه از وسایط نقلیه عمومی پیاده شده یا برای مدت کوتاهی متوقف و در برخی موارد بازداشت شدهاند.
در گزارش آمده که این نوع محدودیتها تنها به هرات محدود نیست و در برخی ولایتهای دیگر افغانستان هم گزارش شده است.