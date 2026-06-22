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دوشنبه ۱ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۱۰:۲۷

سرود و سخن

زن و زندگی و ساعت درسی

زن و زندگی و ساعت درسی
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زن و زندگی و ساعت درسی

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زن و زندگی و ساعت درسی

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