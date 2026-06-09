گوتیرش: بیش از ۳۶۰۰ رویداد امنیتی در سه ماه در افغانستان ثبت شده است

گوتیرش در گزارش تازه خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که شمار رویدادهای امنیتی در افغانستان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۵۷ درصد افزایش یافته است.

این گزارش که در ۲۲ ماه می نهایی شده و به‌تازگی منتشر شده، وضعیت افغانستان را در فاصله زمانی اول فبروری تا ۳۰ اپریل بررسی کرده است.

در این گزارش آمده است که در جریان این سه ماه، گروه‌های مخالف طالبان مسئولیت دست‌کم ۱۸ حمله علیه طالبان را برعهده گرفته‌اند که سازمان ملل متحد ۱۶ مورد آن را تأیید کرده است.

طالبان اما همواره ادعا کرده‌اند که امنیت کامل را در افغانستان تأمین کرده‌اند و هیچ تهدیدی از سوی گروه‌های مخالف متوجه آنان نیست.

با این حال، در گزارش سازمان ملل متحد نیز تأکید شده است که گروه‌های مخالف مسلح نتوانسته‌اند چالش جدی در برابر کنترول طالبان بر افغانستان ایجاد کنند.

در این گزارش همچنین آمده است که شاخه خراسان گروه داعش، هرچند در دوره تهیه گزارش، مسئولیت هیچ حمله مهمی علیه طالبان را برعهده نگرفته، اما بر اساس ارزیابی تیم نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل، همچنان توانایی‌های عملیاتی و نظامی خود را در افغانستان حفظ کرده است.

پیش از این، محمد یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، در کنفرانس بین‌المللی امنیتی مسکو ادعا کرده بود که گروه داعش در افغانستان به‌گونه کامل از بین رفته و مهار شده است.

این در حالی است که در گزارش گروه نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد که در جنوری ۲۰۲۵ نشر شد، آمده است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان، حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی از جمله داعش خراسان و القاعده همچنان یک نگرانی جدی باقی مانده است.







