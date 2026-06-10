سازمان ملل متحد مرگ یکتن در تظاهرات هرات را تایید کرد

یوناما با نشر خبرنامه‌ای گفته است که این نهاد همچنان در حال بررسی گزارش‌ها درباره یک مورد مرگ دیگر در این رویداد است.

پیش از این، سید مسعود حسینی، سخنگوی پولیس هرات، در صحبت با خبرگزاری فرانس‌پرس استفاده از هرگونه سلاح در جریان تظاهرات هرات را رد کرده و معترضان را متهم کرده بود که قصد «برهم زدن نظم عامه» را داشته‌اند.

این تظاهرات روز سه‌شنبه در شهرک جبرئیل هرات پس از موج اخیر بازداشت زنان و دختران از سوی محتسبان امر به معروف و نهی از منکر طالبان، به دلیل آنچه رعایت نکردن «حجاب مورد نظر طالبان» خوانده شده، برگزار شد.

سیف‌الاسلام خیبر، سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، در یک پیام صوتی که از سوی تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان نشر شد، گزارش‌های مربوط به بازداشت زنان در هرات را رد کرده و آن را «شایعات بی‌اساس» خوانده است.

اما یوناما بازداشت دست‌کم ۳۰ زن در شهر هرات از سوی مسئولان امر به معروف و نهی از منکر همراه با پولیس در روزهای ۶ تا ۷ جون به اتهام نقض دستورالعمل‌های پوشش را تأیید کرده و نسبت به آن ابراز نگرانی کرده است.

به گفته یوناما، ده‌ها زن دیگر نیز به‌گونه شفاهی از سوی طالبان هشدار دریافت کرده‌اند.

این نهاد تأکید کرده است که با وجود رهایی این زنان در ۸ جون، چنین بازداشت‌های خودسرانه تأثیر عمیقی بر زندگی آنان و خانواده‌های‌شان بر جای می‌گذارد.

در همین حال، شماری از رسانه‌ها از برگزاری راهپیمایی از سوی برخی مهاجران افغان در شهر تهران ایران خبر داده‌اند که هدف آن اعلام حمایت از اعتراضات اخیر در هرات عنوان شده است.

به گزارش این رسانه‌ها، شرکت‌کنندگان در این تجمع روز چهارشنبه ۲۰ جوزا با سردادن شعارهایی همبستگی خود را با معترضان هرات اعلام کرده‌اند.

با این حال، تاکنون زمان دقیق، شمار اشتراک‌کنندگان و جزئیات این راهپیمایی به‌گونه مستقل تأیید نشده و مقام‌های ایرانی نیز در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند. رادیو آزادی نیز نمی‌تواند این گزارش‌ها را به‌طور مستقل تأیید کند.







