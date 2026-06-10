به گزارش رسانه‌های پاکستانی، حکومت طالبان در افغانستان با بازگشت آن دسته از لاری‌های پاکستانی موافقت کرده است که پس از بسته شدن گذرگاه تورخم در اکتبر سال گذشته، در خاک افغانستان گیر مانده بودند.

بر اساس این گزارش‌ها، این تصمیم پس از گفت‌وگوهای اخیر میان ، جنرال قونسل حکومت طالبان در پشاور، و کمیشنر پشاور اتخاذ شده است.

گفته می‌شود این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای حل مشکلات ترانسپورتی در مسیر مهم تجارتی تورخم است.

هرچند مقام‌های طالبان تاکنون به‌گونه رسمی این موضوع را تأیید نکرده‌اند، اما اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان تخمین می‌زند که نزدیک به ۱۵۰۰ لاری هنوز در افغانستان گیر مانده‌اند.

بر اساس معلومات موجود، شماری از این لاری‌ها محموله‌های ترانزیتی پاکستان را به کشورهای آسیای میانه انتقال می‌دادند.

این در حالی است که ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز گذشته گفته بود پاکستان در برخی مناطق ولایت‌های کنر، خوست و پکتیکا حملات هوایی انجام داده است. به گفته طالبان، در این حملات ۱۳ تن، از جمله ۱۱ کودک، کشته شده‌اند.

در مقابل، عطاءالله تارر، وزیر اطلاعات پاکستان، گفته است که نیروهای این کشور چهار هدف را در خاک افغانستان از بین برده و ۲۶ «تروریست» را کشته‌اند. او روز چهارشنبه افزود که این حملات در پاسخ به رویدادهای تروریستی اخیر در پاکستان انجام شده و مراکز و پناهگاه‌هایی هدف قرار گرفته‌اند که به گفته او از سوی افراد مسلح استفاده می‌شد. به گفته او، در میان اهداف یک مرکز آموزشی و یک انبار مهمات نیز شامل بوده است.

تارر تأکید کرده است که پاکستان همواره برای صلح و ثبات در منطقه تلاش کرده، اما امنیت شهروندان خود را در اولویت قرار می‌دهد.

امیر گران، تحلیلگر سیاسی و دیپلومات پیشین در پاکستان، می‌گوید پاکستان باید علیه گروه تحریک طالبان پاکستان (TTP) و دیگر گروه‌های مسلح در داخل خاک خود مبارزه کند.

او افزود: "رهبران تحریک طالبان پاکستان خود می‌گویند که در مناطق قبایلی پایگاه‌ها و مراکز دارند و در برابر اردوی پاکستان در مناطق تیرا، باجور، وزیرستان شمالی و جنوبی و دیگر مناطق فعالیت می‌کنند. در بلوچستان نیز پس از شام، نیروهای امنیتی پاکستان نمی‌توانند آزادانه در بازارها رفت‌وآمد کنند."

پاکستان برای مدت طولانی طالبان را متهم می‌کند که به گروه‌های مسلح ضد پاکستان پناه داده‌اند، اما حکومت طالبان این ادعاها را رد می‌کند.

در اکتوبر سال گذشته نخستین موج درگیری‌ها میان نیروهای حکومت طالبان و پاکستان پس از چند هفته تنش و حملات متقابل رخ داد. این درگیری‌ها باعث بسته‌شدن موقت برخی گذرگاه‌های مرزی و ایجاد اختلال در رفت‌وآمد و تجارت شد.

پس از چند هفته تنش، دو طرف در نهایت به یک توافق آتش‌بس دست یافتند و تلاش شد وضعیت مرزی آرام شود، هرچند این آرامش پایدار نماند.

در ماه فبروری سال جاری نیز درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و نیروهای امنیتی پاکستان رخ داد، این درگیری‌ها بار دیگر نگرانی‌ها درباره احتمال تشدید تنش‌ها میان دو طرف را افزایش داد.



