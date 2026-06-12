کارشناسان ملل متحد: در اعتراضات هرات دست کم دو نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند

در این اعلامیه که ناوقت پنجشنبه ۲۱ جوزا منتشر شده، کارشناسان ملل متحد بازداشت زنان از سوی طالبان و رفتار خشونتآمیز با معترضان در هرات را محکوم کردند.
بر اساس اعلامیه، افراد طالبان به سوی معترضانی که روز سهشنبه ۱۹ جوزا در پیوند به بازداشتهای اخیر زنان در هرات اعتراض کرده بودند، از جمله مردان، زنان و کودکان شلیک کردند و آنان را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
پیش از این، سید مسعود حسینی، سخنگوی پولیس طالبان در هرات در صحبت با خبرگزاری فرانسپرس استفاده از هرگونه سلاح در جریان تظاهرات هرات را رد کرده و معترضان را متهم کرده بود که قصد "برهم زدن نظم عامه" را داشتهاند.
کارشناسان ملل متحد همچنان به گزارشهایی مبنی بر پرتاب سنگ توسط برخی از معترضان اشاره کردند، اما اظهار داشتند که چنین اقداماتی به خودی خود، شرایط سختگیرانه استفاده از نیروی کشنده (شلیک) را برآورده نمیکند.
این کارشناسان از طالبان خواستند که به گونه مستقلانه، بیطرفانه و شفاف در مورد استفاده از زور در برابر معترضان تحقیق کنند و فوراً بازداشتشدگان، از جمله زنان دستگیر شده را آزاد و تفتیش خانههای مردم را متوقف کنند.
برخورد خشونتآمیز طالبان با معترضان در هرات واکنشهای زیادی را در پی داشته است.
پیش از این دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه ۲۱ جوزا در اعلامیهای گفت که طالبان از زور بیش از حد در برابر معترضان استفاده کردند و به سوی آنان شلیک کردند.
به گفتۀ این سازمان بینالمللی، طالبان همچنان معترضان را بازداشت کردند که شمارشان مشخص نیست.
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) هم روز چهارشنبه ۲۰ جوزا تأیید کرد که در جریان تظاهرات اخیر در شهرک جبرئیل ولایت هرات، دستکم یک پسر بر اثر تیراندازی جان باخته و چندین تن دیگر پس از لتوکوب با چوب زخمی شدهاند.
تظاهرات در شهرک جبرئیل هرات سهشنبه گذشته در واکنش به موج بازداشتهای زنان از سوی طالبان صورت گرفت.