تیم ملی کریکت افغانستان که برای انجام سه مسابقه یکروزه در هند حضور دارد، امروز در شهر درمسالا به مصاف تیم ملی هند میرود.
همزمان، تیم الف افغانستان (ابدالیان) که در رقابتهای سهجانبه سریلانکا شرکت کرده است، امروز برابر تیم الف سریلانکا قرار گرفته است. در این دیدار، سریلانکا پس از برنده شدن در قرعهکشی، تصمیم گرفت نخست افغانستان توپزنی کند.
ابدالیان افغانستان در نخستین بازی خود هند را با اختلاف چهار دوش شکست داد، در حالی که هند در بازی نخستش سریلانکا را مغلوب کرده بود.
تیمهای ملی افغانستان و هند پس از دیدار امروز، روز چهارشنبه ۱۷ جون در لکهنو و ۲۰ جون در چنای نیز در دو مسابقه دیگر برابر هم رقابت خواهند کرد.
دو تیم پیش از این در یک مسابقه تست نیز به مصاف هم رفته بودند که هند در آن پیروز شد. افغانستان در رقابتهای یکروزه نسبت به مسابقات تست تجربه بیشتری دارد.