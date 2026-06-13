معترضان با پرچم سه رنگ نظام جمهوری پیشین افغانستان و شعارهای ضد سیاست‌های طالبان و تحصیل، کار و آزادی در این اعتراضات شرکت کردند.

آنان از سیاست‌های حکوت طالبان در برابر زنان به ویژه بازداشت زنان در هرات و برخورد افراد طالبان با معترضان هرات انتقاد کردند.

نبی قربانی، یکی از برگزارکنندگان اعتراضات دوسلدورف به رادیو آزادی گفت:

یکی از خواست‌های ما این بود که باید حمایت همه‌جانبه از زنان افغانستان صورت بگیرد.

"یکی از خواست‌های ما این بود که باید حمایت همه‌جانبه از زنان افغانستان صورت بگیرد. زنان افغانستان که نیم پیکر جامعه هستند در وضعیت سختی قرار دارند و در زندان خانگی بسر می‌برند."

قربانی همچنان از واگذاری برخی قنسولگری‌های افغانستان به نمایندگان طالبان در جرمنی و دعوت نمایندگان آنان به بروکسیل انتقاد کرد.

نمایندگی سازمان عفو بین‌الملل در شهر دوسلدورف جرمنی که یکی از برگزارکنندگان این اعتراضات بود، در فراخوانش که در ویب‌سایت این سازمان نشر شده، از بازداشت زنان در هرات و برخورد طالبان با معترضان انتقاد کرده و حمایتش را از زنان افغان اعلام کرده است.

سروش، یکی از شرکت‌کنندگان اعتراض روز شنبه در شهر پاریس فرانسه به رادیو آزادی گفت:

"امروز جمعی از فعالین جامعه مدنی هم از خانم‌ها و آقایان اینجا جمع شدیم تا صدای خود را دوباره بلند کنیم علیه کسانی که خانم‌ها را در افغانستان مورد خشونت و لت‌وکوب قرار می‌دهند و مورد کشتار قرار می‌دهند. امروز صدا بلند کردیم، نه تنها ما بلکه یک جمع بزرگ فعالان مدنی فرانسه هم با ما همصدا شدند."

این معترضان از جامعه جهانی خواستند که در برابر نقض حقوق زنان در افغانستان به ویژه بازداشت آنها و سرکوب معترضان هرات توسط طالبان اقدام کند.

معترضان همچنان با انتقاد از دعوت نمایندگان طالبان به نشست بروکسیل از کشورهای اروپایی خواستند که با حکومت طالبان تعامل نکنند.

روز جمعه اعتراض مشابهی هم با حضور ده‌ها افغان مقیم جرمنی در شهر اشتوتگارت این کشور برگزار شده بود.

این اعتراضات در حالی صورت می‌گیرد که طالبان سه‌شنبه هفتۀ گذشته اعتراضی را که در شهرک حبرئیل هرات بخاطر بازداشت‌های اخیر زنان در این شهر صورت گرفته بود، سرکوب کردند.

سازمان‌های مختلف حقوق بشری از جمله دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، دیدبان حقوق بشر و کارشناسان ملل متحد در گزارش‌هایشان گفتند که طالبان معترضان را مورد لت و کوب قرار دادند و به سوی آنان تیراندازی کردند.

اما سید مسعود حسینی، سخنگوی پولیس طالبان در هرات در صحبت با فرانس پرس استفاده از هرگونه سلاح در برابر معترضان را رد کرده و معترضان را متهم کرد که می‌خواستند "نظم عامه را برهم بزنند."

با این وجود کارشناسان ملل متحد در اعلامیه‌ای گفتند که طالبان در برابر معترضان هرات از زور بیش از حد کار گرفتند و در نتیجه خشونت‌ها دست کم دو نفر، از جمله یک پسر کشته و بیش از بیست نفر زخمی شدند.

در کنار سرکوب اعتراضات هرات، بازداشت زنان در این شهر نیز واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت.

یوناما تأیید کرد که دست‌کم ۳۰ زن در شهر هرات از سوی مسئولان امر به معروف و نهی از منکر و پولیس طالبان در روزهای ۶ تا ۷ جون به اتهام نقض دستورالعمل‌های پوشش بازداشت شدند.