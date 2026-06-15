شورای امنیت ملل متحد ماموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد

در قطعنامه تمدید ماموریت یوناما آمده است که نگرانی عمیق از نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان به ویژه حقوق دختران و زنان پابرجاست.

هر ۱۵ عضو دایمی و غیر دایمی شورای امنیت به این قطعنامه که توسط چین ارائه شده بود، رأی مثبت دادند.

فو کونگ، سفیر چین در ملل متحد، پس از رای‌گیری به شورا گفت که متن قطعنامه از ماموریت اصلی یوناما حمایت می‌کند.

او همچنین گفت که این قطعنامه خواستار لغو محدودیت‌ها بر کارکنان زن افغان اداره‌های ملل متحد در افغانستان است.

"این قطعنامه خواستار تسهیلات و تضمین‌های امنیتی لازم برای کار یوناما است و از مقامات می‌خواهد محدودیت‌های اعمال شده بر کارکنان زن افغان ملل متحد را لغو کنند تا آنها بتوانند به دفاتر سازمان ملل دسترسی داشته باشند."

نماینده چین افزود که این قطعنامه همچنین نگرانی عمیق خود را در مورد وضعیت اقتصادی و بشری در افغانستان ابراز می‌کند و از یوناما می‌خواهد که دسترسی به دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در کنترل طالبان را تضمین کند.

نماینده چین گفت که این قطعنامه از یوناما می‌خواهد که به تعامل با حکومت طالبان برای تأمین حقوق برابر زنان و دختران در زمینه‌های آموزش، خدمات صحی، اشتغال، عدالت و زندگی عمومی ادامه دهد.

جنیفر لوسیتا، نماینده ایالات متحده هم در جلسه شورای امنیت بر اهمیت مأموریت یوناما تأکید کرد و گفت که ایالات متحده مشتاقانه منتظر بررسی استراتژیک این مأموریت از سوی سرمنشی ملل متحد است.

او از طالبان خواست که برای موفقیت روند سیاسی دوحه به تعهدات خود عمل کنند.

طالبان باید به تعهدات ضد تروریسم خود عمل کنند، به تعهدات بین‌المللی افغانستان احترام بگذارند.

"طالبان باید به تعهدات ضد تروریسم خود عمل کنند، به تعهدات بین‌المللی افغانستان احترام بگذارند، به دیپلوماسی گروگان‌گیری پایان دهند و به نقض غیرقابل بخشش حقوق زنان و دختران و ظلم‌ها پایان دهند."

نماینده ایالات متحده افزود که امریکا برای این تمدید ماموریت یوناما را تأیید کرد که چون برای مهار بحران بشری و حمایت از گفت‌وگوهای صلح در افغانستان حضور یوناما کارساز خواهد بود.

انا ام. اوستیگنیوا، نماینده روسیه که کشورش حکومت طالبان را به رسمیت شناخته، با استقبال از متن قطعنامه گفت که این متن منعکس کننده عناصری با هدف توسعه اقتصادی افغانستان است که باید مبنای خودکفایی این کشور قرار گیرد.

نماینده روسیه گفت که کشورش با پیشنهادهای ایالات متحده مبنی بر تهیه یک ارزیابی استراتژیک از فعالیت‌های یوناما توسط سرمنشی ملل متحد موافق است.

او تأکید کرد که چنین کاری باید مبتنی بر یک تحلیل "هوشیارانه و عینی" از وضعیت باشد که "در تعامل با مقامات افغان"، به ویژه در زمینه‌های ظرفیت‌سازی و کمک و توسعه بشردوستانه و اجتماعی-اقتصادی انجام شود.

نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در ملل متحد، نیز در جلسه شورای امنیت گفت که حضور مداوم ملل متحد در افغانستان که در حال حاضر با بحران چندوجهی سیاسی، بشری، اقتصادی و حقوق بشری روبرو است، ضروری است.

ماموریت دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) که در سال ۲۰۰۲ برای حمایت از تلاش‌های صلح و توسعه در این کشور تأسیس شد، سالانه تمدید می‌شود، اما در ماه مارچ امسال خلاف معمول به دلیل اختلاف نظر بین اعضای شورای امنیت در مورد وضعیت فعلی افغانستان، فقط برای سه ماه تمدید شده بود.