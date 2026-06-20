ادامه اعتراضات فعالان افغان در شهرهای اروپایی در حمایت از زنان و دختران

مادرید، لاهه و ستکهلم از جمله شهرهایی هستند که در دو روز اخیر گواه اعتراض دهها افغان در حمایت از زنان و دختران افغان بودند.
به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی در افغانستان، حق آموزش، تحصیل و کار زنان و دختران و جلوگیری از سفر هیئت طالبان به بروکسل از جمله خواستهای اصلی معترضان بوده است.
روز شنبه افغانهای مقیم اروپا از جمله زنان، این خواستهها را در تظاهرات و اعتراضاتی در مادرید، پایتخت اسپانیا و استکهلم، پایتخت سویدن، تکرار کردند.
اعتراضات و تظاهرات افغانهای خارج از کشور در شهرهای اروپایی پس از آن صورت میگیرد که طالبان پس از دستگیری تعدادی از زنان به اتهام رعایت نکردن حجاب مورد نظر طالبان، تظاهراتی را در شهرک جبرئل هرات در غرب افغانستان با خشونت سرکوب کردند.
تعدادی از زنان در هرات ادعا میکنند که با وجود داشتن حجاب اسلامی، توسط کارمندان اداره امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان دستگیر شدند و مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.
دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) پیش از این گزارش داده که طالبان دست کم ۳۰ زن را در هرات بازداشت کردند، اما نجیبالله علی، آمر امنیت طالبان در هرات در صحبت با بی بی سی تأیید کرده که بیش از ۱۹ زن به دلیل رعایت نکردن حجاب بازداشت و سپس به خانوادههایشان سپرده شدهاند.
ساکنان منطقه جبرئیل هرات در واکنش به دستگیری این زنان به جادهها برامدند که اعتراضشان به خشونت کشیده شد.
گروه کارشناسان ملل متحد گزارش داد که در این اعتراضات دست کم دو نفر کشته و بیش از بیست نفر زخمی شدند.
اما حکومت طالبان مدعی است که معترضان نظم عامه را به هم زدند.
رادیو آزادی به گونۀ مستقل نمیتواند ادعای هیچ طرفی را تأیید کند.
در پی این بازداشتها و سرکوب اعتراضات در هرات، موجی از اعتراضات فعالان افغان در کشورهای اروپایی آغاز شد.
هفتۀ گذشته برخی شهرهای بزرگ جرمنی از جمله برلین و پاریس فرانسه گواه اعتراضات بودند و در هفتۀ جاری شهرهای مادرید، لاهه و استکهلم.
یکی از معترضان در مادرید گفت:
هدف ما و پیام عمده ما این است که تمام محدودیتهای طالبان باید برداشته شود.
"هدف ما و پیام عمده ما این است که تمام محدودیتهای طالبان باید برداشته شود و هیچ خانمی در افغانستان نباید زندانی باشد."
به گفته این معترضان، طالبان نه تنها محدودیتهایی را بر زنان اعمال کردهاند، بلکه همه اقشار جامعه را از حقوق اساسی و انسانیشان محروم کردهاند.
از زمان حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، دختران و زنان در این کشور در کنار دیگر محدودیتها با ممنوعیت تحصیل و کار روبهرو هستند.
ملل متحد میگوید که طالبان در پنج سال گذشته بیش از ۸۰ محدودیت را بر جنبههای مختلف زندگی زنان افغان اعمال کردهاند.
هر چند سیاستهای طالبان علیه زنان توسط سازمانهای حقوق بشری و سایر سازمانهای بینالمللی محکوم شده است، اما طالبان ادعا میکنند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت اسلام تأمین کردهاند.