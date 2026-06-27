تیم کریکت زنان افغانستان در برابر تیم کریکت زنان نیروهای مسلح بریتانیا شکست خورد.

این مسابقه روز شنبه ۶ سرطان در ورزشگاه فینرز برگزار شد و تیم افغانستان نتوانست هدف تعیین‌شده را تکمیل کند.

تیم زنان نیروهای مسلح بریتانیا در ۲۰ آور ۱۴۹ دوش به دست آورد.

اما تیم زنان افغانستان در ۲۰ آور با از دست دادن ۹ بازیکن تنها ۹۷ دوش کسب کرد و از رسیدن به هدف تعیین‌شده بازماند.

بازی بعدی تیم کریکت زنان افغانستان برابر تیم دانشگاه کمبریج برگزار خواهد شد.

این مسابقات بخشی تو تدارکاتی و آمادگی تیم کریکت زنان افغانستان در بریتانیا به شمار می‌رود.

بر اساس برنامه، این تیم در مجموع در پنج دیدار تا اوایل ماه جولای شرکت خواهد کرد.