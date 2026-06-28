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یکشنبه ۷ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۲:۱۹
اخبار ورزشی

افغانستان در رقابت‌های جنوب آسیا؛ تیم ملی پرورش اندام راهی بوتان شد

برخی از اعضای تیم ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان، آرشیف
برخی از اعضای تیم ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان، آرشیف

تیم ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان، روز یک‌شنبه ۷ سرطان، به هدف اشتراک در رقابت‌های قهرمانی جنوب آسیا عازم بوتان شد.

فدراسیون ملی پرورش اندام و فیتنس کشور می‌گوید این رقابت‌ها شانزدهمین دور مسابقات قهرمانی جنوب آسیا است که در شهر تیمفو، پایتخت بوتان برگزار می‌شود.

در این مسابقات ۱۵ ورزشکار از افغانستان حضور خواهند داشت.

این رقابت‌ها روز سه‌شنبه آغاز می‌شود.

راپور از این بخش است
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