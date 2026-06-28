فدراسیون ملی پرورش اندام و فیتنس کشور میگوید این رقابتها شانزدهمین دور مسابقات قهرمانی جنوب آسیا است که در شهر تیمفو، پایتخت بوتان برگزار میشود.
در این مسابقات ۱۵ ورزشکار از افغانستان حضور خواهند داشت.
این رقابتها روز سهشنبه آغاز میشود.
تیم ملی پرورش اندام و فیتنس افغانستان، روز یکشنبه ۷ سرطان، به هدف اشتراک در رقابتهای قهرمانی جنوب آسیا عازم بوتان شد.
فدراسیون ملی پرورش اندام و فیتنس کشور میگوید این رقابتها شانزدهمین دور مسابقات قهرمانی جنوب آسیا است که در شهر تیمفو، پایتخت بوتان برگزار میشود.
در این مسابقات ۱۵ ورزشکار از افغانستان حضور خواهند داشت.
این رقابتها روز سهشنبه آغاز میشود.