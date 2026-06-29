یوناما در خبرنامهای اعلام کرده است که در میان قربانیان، زنان و کودکان نیز شامل هستند.
این نهاد افزوده که این آمار ابتدایی است و ممکن است افزایش یابد، زیرا شماری از زخمیان هنوز در شفاخانهها تحت درمان قرار دارند.
به گفته یوناما، این حملات شام یکشنبه ولسوالی چمکنی ولایت پکتیا، ولسوالی گیان ولایت پکتیکا و ولسوالی مروره ولایت کنر را هدف قرار داده است.
بیشترین تلفات در ولسوالی چمکنی گزارش شده است.
متا خان، یکی از باشندگان ولسوالی چمکنی، به خبرگزاری رویترز گفت که طیاره های پاکستانی زمانی حمله کردند که مردم در خواب بودند.
همه مردم خواب بودند. طیارهها آمدند و بر این خانهها حمله کردند
در میان قربانیان کودکان، زنان و سالمندان بودند که همگی در خواب بودند."
ساون گل، یکی دیگر از باشندگان چمکنی، گفت که چنین حملاتی از سوی پاکستان موضوع تازهای نیست.
"پاکستان حدود پنجاه سال است که بر ما ظلم میکند. در خوست نیز بمباران کردند و گفتند تروریستها را هدف قرار دادهاند، در حالی که همه قربانیان افراد بیگناه، کودکان، سالمندان و زنان بودند. در کنر نیز شما دیدید که زنان، کودکان، سالمندان، دانشآموزان و حتی جوانان ورزشکار کریکت ما کشته شدند. ظلم و تجاوز پاکستان بر مردم ما موضوع تازهای نیست."
این چندمین بار است که در حملات اردوی پاکستان بر افغانستان، غیرنظامیان کشته و زخمی میشوند و یوناما این موارد را مستندسازی کرده است.
حکومت طالبان اعلام کرده که در این حملات ۳۶ غیرنظامی کشته و ۱۶۳ تن دیگر زخمی شدهاند؛ اما اسلامآباد ادعا میکند که در این حملات ۲۵ فرد مسلح کشته شدهاند.
در همین حال، شورای پناهندگان ناروی نیز تلفات غیرنظامیان در این حملات را نگرانکننده خوانده و تأکید کرده که غیرنظامیان و تأسیسات ملکی هرگز نباید هدف قرار گیرند.
یان ایگلند، رئیس این شورا، در صفحه ایکس خود نوشته که در این حملات ۳۸ غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان، کشته و ۱۶۳ تن دیگر زخمی شدهاند.
او از مقامهای نظامی حکومت طالبان در افغانستان و پاکستان خواسته که به حقوق بینالمللی بشردوستانه احترام بگذارند و اختلافات خود را از راه گفتوگو حل کنند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به تلویزیون شمشاد گفته است که به حملات پیشین پاکستان پاسخ داده شده و این حمله نیز بدون پاسخ نخواهد ماند، اما آنان خواهان جنگ نیستند.
او گفت: «مردم افغانستان در دفاع از سرزمین خود بسیار توانمند هستند و اگر از راه هوا ممکن نباشد، از راه زمین انتقام خواهیم گرفت. برای این کار گزینههای دیگری نیز داریم.»
این حملات خونین در ولایتهای پکتیا، پکتیکا و کنر، یک روز پس از آن انجام شد که در حمله به یکی از مراکز نیروهای رینجرز در شهر کراچی، سه نظامی پاکستانی کشته شدند.
مسئولیت آن حمله را گروه جماعتالاحرار، که از تحریک طالبان پاکستان منشعب شده است، بر عهده گرفته بود.
اسلامآباد کابل را متهم میکند که به گروههای مسلحی که در پاکستان حمله انجام میدهند، پناه داده است؛ اما حکومت طالبان این اتهام را رد کرده و میگوید فعالیت گروههای مسلح در پاکستان، یک مسئله داخلی آن کشور است.
ملل متحد در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که پاکستان تاکنون شواهد معتبری ارائه نکرده که ثابت کند حملات در پاکستان به دستور طالبان افغانستان انجام میشود.
روابط میان دو کشور همسایه پس از درگیریهای ماه اکتوبر سال گذشته تیره شده و راههای تجارتی میان دو کشور نیز بسته شده است.
تلاشهای میانجیگرانه برای کاهش تنش و برقراری آشتی که در قطر، ترکیه، عربستان سعودی و چین انجام شده، تاکنون نتیجه روشنی در پی نداشته است.