این در حالی است که ترمپ گفته بود ایران خواستار برگزاری گفتوگو شده و قصر سفید نیز اعلام کرده بود که فرستادگان ارشد امریکا برای انجام مذاکرات به قطر سفر خواهند کرد.
ایران همچنان اعلام کرده که در این هفته هیچ گفتوگویی با ایالات متحده برنامهریزی نشده است.
ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجهٔ قطر، سه شنبه ۳۰ جون به خبرنگاران گفت: «تا جایی که من اطلاع دارم، در روزهای آینده هیچ نشست مستقیمی میان دو طرف برنامهریزی نشده است.»
او افزود که هیئت امریکایی با میانجیگران قطری دیدار خواهد کرد، اما تأکید کرد: «تا جایی که من میدانم، هیچ نشست سطحبالایی میان دو طرف برگزار نخواهد شد.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که قصر سفید اعلام کرد استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان امریکایی، برای انجام گفتوگوهای سطحبالا به قطر سفر خواهند کرد.
دونالد ترامپ نیز در ۲۹ جون گفته بود که ایران درخواست برگزاری یک نشست را کرده و این دیدار قرار بود روز بعد در دوحه برگزار شود
ایران همچنان اعلام کرده که در این هفته هیچ گفتوگویی با ایالات متحده برنامهریزی نشده است.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، گفت که یک هیئت فنی ایرانی در این هفته به دوحه سفر خواهد کرد، اما تأکید کرد که این سفر هیچ ارتباطی با حضور مقامهای امریکایی در کشور قطر ندارد.
بقایی در بیانیهای گفت: «در روزهای آینده، در هیچ سطحی با طرف امریکایی مذاکرهای نخواهیم داشت و سفر نمایندگان امریکا به قطر هیچ ارتباطی با سفر هیئت ایرانی ندارد.
این اظهارات متناقض در حالی مطرح میشود که ایالات متحده و ایران در پایان هفته گذشته حملات تلافیجویانهای را علیه یکدیگر انجام دادند؛ رویدادی که آتشبس شکننده را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و تلاشها برای از سرگیری مذاکرات را با تردید روبهرو ساخته است.
روسای جمهور امریکا و ایران در ۱۷ جون یک تفاهمنامه ۱۴ مادهای را با هدف پایان دادن به جنگی که اکنون وارد ماه پنجم خود شده است، امضا کردند.
این تفاهمنامه به دو طرف ۶۰ روز مهلت میدهد تا درباره یک توافق نهایی برای پایان دادن به جنگ مذاکره کنند.
قطر همراه با پاکستان بهعنوان میانجی میان واشنگتن و تهران در دور کنونی مذاکرات عمل کردهاند.
این توافق موقت با هدف توقف درگیریهایی بود که پس از حملات امریکا و اسرائیل به ایران در پایان ماه فبروری آغاز شد و همچنان برای بازگشایی تنگه هرمز به روی رفتوآمد تجارتی، در حالیکه مذاکرات گستردهتر ادامه دارد.
کارولین لیویت، سخنگوی قصر سفید، در ۲۹ جون گفت که استیو ویتکاف و جرد کوشنر در مذاکرات مربوط به ایران در دوحه حضور خواهند داشت.
او در مصاحبه با فاکس نیوز گفت: «فرستاده ویژه ویتکاف و جرد کوشنر این هفته برای دیدارهای سطح بالا به دوحه می روند، زیرا ما همچنان در حال بحث درباره تفاهمنامه هستیم. در حاشیه این گفتوگوهای سطح بالا، مذاکرات فنی نیز انجام خواهد شد.»
با این حال، کاظم غریبآبادی، معاون وزارت خارجه ایران، پیشتر در ۲۹ جون گفته بود که گروه کاری فنی برای این هفته برنامهای برای دیدار ندارد.
ایران با اشاره به حملات امریکا به این کشور و آنچه نقض تفاهمنامه اخیر میخواند، از دیدار با مذاکرهکنندگان امریکایی که برای ۲۸ جون برنامهریزی شده بود خودداری کرد.
ایران در جریان آخر هفته به کشتیهای تجارتی در تنگه هرمز حمله کرد که در نتیجه آن، نیروهای امریکایی به رادارهای ساحلی و تأسیسات نظامی ایران حمله کردند تا از مسیرهای کشتیرانی محافظت کنند.
در ۲۸ جون، وزیر خارجه ایران، عباس عراقچی ادعا کرد که تهران برای ۳۰ روز آینده کنترل کامل و انحصاری بر کشتیرانی در تنگه هرمز را بهدست گرفته است و هشدار داد که هرگونه تلاش برای عبور از مسیرهای غیرمجاز ایران با واکنش روبهرو خواهد شد.
این تنش پس از آن رخ داد که چند ساعت پیش از آن، امریکا به سایتهای نظامی ایران حمله کرد؛ اقدامی که واشنگتن آن را در پاسخ به حملات ایران بر کشتیهای تجارتی در تنگه هرمز توجیه کرد.