فرمان جدید حکومت پاکستان: هر افغانی که ویزه نداشته باشد، فوراً دستگیر خواهد شد

این تصمیم باعث نگرانی من شده، مرا با خطر بازداشت و اخراج اجباری روبرو کرده است

براساس رسانه‌های پاکستان، این فرمان روز یک‌شنبه از سوی وزارت امور داخله پاکستان صادر شده و بر اساس آن، هر افغانی که فاقد ویزه معتبر باشد، فوراً دستگیر خواهد شد.

روزنامه «دان» گزارش داده، که وزارت امور داخلۀ پاکستان این دستور را به مسئولان مربوط همۀ ایالت‌های این کشور، از جمله پایتخت، اسلام‌آباد، ابلاغ کرده و این فرمان بر اساس تصامیم نشستی صادر شده که در اول ماه جون، برای بررسی طرح بازگرداندن اتباع خارجی غیرقانونی برگزار شده بود.

این فرمان بالای زندگی افغان‌های مهاجر مقیم پاکستان، چه تاثیری خواهد داشت؟

یک زن فعال افغان مقیم اسلام آباد که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود، در مورد این تصمیم حکومت پاکستان شام سه شنبه به رادیو آزادی گفت:

"شخصاً خودم به حیث یکی از زنان معترض که سالهاست به دلیل تهدیدهای امنیتی و محدویت های وضع شده از سوی طالبان در پاکستان زندگی می کنم، این تصمیم باعث نگرانی من شده، مرا با خطر بازداشت و اخراج اجباری روبرو کرده است. خواهش من از حکومت پاکستان اینست که در مورد این تصمیم تجدید نظر کرده و از دستگیری و اخراج اجباری افغان ها، به خصوص افراد آسیب پذیر و در معرض خطر جدی، خودداری کند."

از یک افغان دیگر مهاجر مقیم پاکستان که از افشای نامش خودداری کرده، هم می شنویم:

"فرمان های که در یکسال از سوی حکومت پاکستان صادر شده، غیر مشکلات چیزی دیگر برای مهاجرین افغان در قبال نداشته است. جون و جولای گرم ترین ماه ها در پاکستان است و این تصمیم، کودکان، زنان و مردان مهاجر افغان را با مشکلات زیاد روبرو خواهد ساخت. اصلاً مسئله بین حکومت هاست، آنها مهاجرین را زیر پا کرده اند، ما از هردو خواهشمندیم که مهاجرین را قربانی خواسته های خود نسازند."

در سال‌های اخیر حکومت پاکستان روند بازگرداندن مهاجران افغان را تشدید کرده و بر اساس آمار سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۲۳ تاکنون حدود ۲.۴ میلیون مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان بازگردانده شده‌اند.

اصلاً مسئله بین حکومت هاست، آنها مهاجرین را زیر پا کرده اند

در چند ماه گذشته، پس از افزایش تنش‌ها میان دو کشور، روند بازگشت مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان نسبت به گذشته افزایش است. در جریان سال ۲۰۲۶ میلادی جاری ، بیش از ۱۴۶ هزار مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان بازگشته‌اند.

درست چند ساعت پیش از صدور فرمان جدید وزارت امور داخلۀ پاکستان، در حملات هوایی این کشور بر سه ولایت افغانستان؛ پکتیا، پکتیکا و کنر، بر اساس اطلاعات ابتدایی سازمان ملل متحد، حداقل ۲۸ فرد ملکی، از جمله زنان و کودکان، کشته و ۴۹ تن دیگر زخمی شدند. اما اسلام‌آباد می‌گوید که در این حملات ۲۹ فرد مسلح کشته شده‌اند.

اسلام آباد، کابل را متهم می‌کند که به افراد مسلحی که از قلمرو افغانستان برای حملات در پاکستان استفاده می‌کنند، پناه داده است. اما حکومت طالبان در افغانستان این اتهام را رد کرده، می‌گوید فعالیت گروه‌های مسلح در پاکستان، مسئله داخلی پاکستان است و اسلام‌آباد نباید مسئولیت ناکامی‌های امنیتی خود را بر دوش افغانستان بیندازد.

سازمان ملل متحد نیز در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرده که پاکستان تاکنون شواهد معتبر و قانع‌کننده‌ای را ارائه نکرده که ثابت کند، حملات افراد مسلح در پاکستان به دستور طالبان افغانستان، انجام می‌شود.