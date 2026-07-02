آنان نگران هستند که دهه‌ها زحمت و کار آنها در پاکستان به هیچ تبدیل شود.

حاجی گلزمان برکی، یکی از این تاجران و رئیس کمیسیون شورای عالی مهاجرین افغان در پاکستان می‌گوید که بخشی از تجارت و سرمایه‌های میلیارد دالری تاجران افغان در سال‌های اخیر به افغانستان منتقل شده و بیشتر آنها هنوز در پاکستان باقی مانده و هیچ کس آنها را حتی به نصف قیمت هم نمی‌خرد.

او مدعی است که طبق تخمین‌های اعضای شورا، دارایی تاجران افغان در کمپ‌ها و بازارهای پاکستان زمانی به حدود ۲۰ میلیارد دالر می‌رسید.

"به عنوان مثال، افغانان ۱۲۰۰۰ ماشین‌آلات و تجهیزات بزرگ مانند لودر، بیلدوزر، اسکواتر، رولر، دامپر و غیره، ۵۰۰۰ فارم زنبورداری، ۳۰۰۰ فارم گاوداری برای تولید لبنیات و ۳۰۰۰ فارم پرورش گوساله برای فروش گوشت و حدود ۱۲۰هزار خانه، فروشگاه، دوکان و ساختمان که افغان‌ها اینجا خریده‌اند، وجود داشت."

حاجی گلزمان برکی اضافه می‌کند که در چند دهه گذشته، زمانی که ناامنی در افغانستان وجود داشت، تاجران افغان سرمایه‌گذاری‌های عظیمی در پاکستان انجام دادند و مقامات پاکستانی هم آنان را به سرمایه‌گذاری تشویق می‌کردند.

او می‌گوید که مشکلات خود را با نمایندگان و دیپلومات‌های حکومت طالبان و همچنین مقامات ارشد دولت پاکستان در میان گذاشته اند، اما تاکنون نتیجه مشخصی دریافت نکرده اند.

حکومت پاکستان به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما پیش از این اسحاق دار، وزیر خارجه این کشور در اپریل سال گذشته در سفرش به کابل گفته بود که اخراج افغانان از پاکستان با احترام انجام خواهد شد و به آنها اجازه داده خواهد که تمام دارایی و سرمایه‌شان را با خود بیرون کنند.

خان جان الکوزی، یکی از مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان نیز مشکلات تاجران افغان در پاکستان را تأیید می‌کند و می‌گوید که در ۵ دهه گذشته، زمانی که اوضاع افغانستان خوب نبود، بیشتر تاجران افغان، به ویژه تاجران بزرگ به پاکستان نقل مکان کردند و در شهرهای مختلف مانند لاهور، کراچی و همچنین بلوچستان و خیبر پختونخوا، سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان به ارزش میلیاردها دالر انجام دادند.

الکوزی گفت که اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان مشکلات تاجران افغان در پاکستان را با وزارت تجارت این کشور در میان گذاشته و به آنها وعده داده شده که تسهیلاتی فراهم خواهد شد، اما به گفته او، موضوع اخراج مهاجرین و بستن مسیرهای تجاری بسیار سیاسی شده است.

این مشکل وجود دارد و تاجران افغان با مشکلات و خسارات زیادی روبرو هستند.

"مسئله اخراج مهاجرین و همچنین مسئله بستن مرز بسیار سیاسی است و به مسائل سیاسی و نظامی مربوط می‌شود، بنابراین مردم اسلام‌آباد و پندی زیاد به حرف‌های غیرنظامیان و تاجران گوش نمی‌دهند، اما این مشکل وجود دارد و تاجران افغان با مشکلات و خسارات زیادی روبرو هستند."

تاجران افغان در پاکستان از اسلام‌آباد خواسته‌اند که دو سال دیگر به آنها فرصت دهد تا کسب و کار خود را تثبیت کرده و خود را برای بازگشت به کشورشان آماده کنند.

وزارت داخله پاکستان چند روز پیش در حکم جدیدی اعلام کرد که هر افغانی که ویزه معتبر برای اقامت در پاکستان نداشته باشد، پس از ۱۰ جولای بازداشت خواهد شد.

پس از تشدید تنش‌ها میان حکومت طالبان و پاکستان در چند ماه گذشته، بازگشت و اخراج مهاجرین افغان از پاکستان بیشتر شده است و بیش از ۱۴۶ هزار مهاجر افغان در جریان سال ۲۰۲۶ از پاکستان به کشور خود بازگشته‌اند.