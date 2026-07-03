در ادامه رقابت های جام جهانی فوتبال؛ امروز تیم فوتبال استرالیا به مصاف مصر می رود.

شب گذشته اسپانیا با پیروزی قاطع ۳ بر صفر برابر اتریش به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرد.

در دیگر دیدار ، پرتغال با گل دقیقه ۹۳ گونچالو راموس، ۲ بر ۱ کرواسی را شکست داد. کریستیانو رونالدو نیز یکی از گل‌های پرتغال را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

همچنین سوئیس با پیروزی ۲ بر صفر مقابل الجزایر راهی مرحله بعد شد.

بر این اساس، اسپانیا و پرتغال در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف یکدیگر خواهند رفت؛ دیداری که یکی از جذاب‌ترین مسابقات این مرحله به شمار می‌رود.