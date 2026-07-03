لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
جمعه ۱۲ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۳:۱۶
اخبار ورزشی

در ادامه رقابت های جام جهانی فوتبال؛ امروز تیم فوتبال استرالیا به مصاف مصر می رود.

در ادامه رقابت های جام جهانی فوتبال؛ امروز تیم فوتبال استرالیا به مصاف مصر می رود.

شب گذشته اسپانیا با پیروزی قاطع ۳ بر صفر برابر اتریش به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کرد.

در دیگر دیدار ، پرتغال با گل دقیقه ۹۳ گونچالو راموس، ۲ بر ۱ کرواسی را شکست داد. کریستیانو رونالدو نیز یکی از گل‌های پرتغال را از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند.

همچنین سوئیس با پیروزی ۲ بر صفر مقابل الجزایر راهی مرحله بعد شد.

بر این اساس، اسپانیا و پرتغال در مرحله یک‌هشتم نهایی به مصاف یکدیگر خواهند رفت؛ دیداری که یکی از جذاب‌ترین مسابقات این مرحله به شمار می‌رود.

راپور از این بخش است
XS
SM
MD
LG