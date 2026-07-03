براساس رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، خبرگزاری‌های داخلی ایران گزارش داده اند که صبح جمعه ۱۲ سرطان جسد علی خامنه‌ای به مصلای تهران منتقل شد و براساس گزارش ها، هیئت‌های خارجی «به رهبر سابق جمهوری اسلامی ادای احترام می کنند».

وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه اعلام کرد که «هشت رئیس دولت»، شامل رئیس‌جمهور یا صدراعظم و رؤسای پارلمان ۱۲ کشور در مراسم تشییع علی خامنه‌ای، شرکت می‌کنند.

مسئولان جمهوری اسلامی ایران برنامه‌ای یک‌هفته‌ای را برای «وداع، تشییع و تدفین» علی خامنه‌ای در نظر گرفته، امیدوار هستند که «میلیون‌ها تن» در این برنامه‌ها شرکت کنند.

این در حالی‌است که بسیاری از ایرانی‌ها در طول بیش از سه دهه حکمرانی علی خامنه‌ای، با سرکوب، تهدید، ارعاب، توقیف و خفقان سیاسی- اجتماعی روبرو بوده‌اند و پس از اعلام کشته‌شدن او در حملۀ نهم حوت، بسیاری از این موضوع ابراز شادمانی کردند؛ که به زندانی شدن و صدور احکام سنگین برای گروهی از ایرانیان و حتی در معرض خطر اعدام قرار گرفتن تعدادی از آنها منجر شده است.

خبرگزاری دولتی ایرنا روز(پنجشنبه ۱۱ سرطان) اعلام کرد که احمد وحیدی، قوماندان عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که از آغاز جنگ ۴۰ روزه در انظار عمومی ظاهر نشده، در یک نشست دولتی ظاهر شده و تصاویری این نشست را هم منتشر کرد.

بر اساس گزارش، احمد وحیدی در مراسم کمیتۀ برگزاری تشییع علی خامنه‌ای،‌ حضور داشت.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، محمدباقر قالیباف، رئیس پارلمان، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و علیرضا زاکانی، شاروال تهران، هم در این نشست حضور داشتند.

احمد وحیدی، پس از کشته شدن محمد پاکپور در نخستین روز حملات امریکا و اسرائیل بر ایران در نهم حوت پارسال، قوماندانی عمومی سپاه پاسداران را بر عهده دارد.

در جریان جنگ ۴۰ روزه، علاوه بر کشته شدن علی خامنه‌ای و محمد پاکپور شمار بسیاری از مقامات و قوماندان های ارشد نظامی و امنیتی ایران نیز کشته شدند. از آن زمان، مقامات ارشد نظامی و امنیتی ایران از جمله احمد وحیدی، هیچ‌گونه حضور عمومی و حتی رسانه‌ای نداشته‌اند.