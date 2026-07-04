رهبر جدید از زمان گزارش‌هایی مبنی بر زخمی شدنش در حملات مشترک ایالات متحدۀ امریکا و اسرائیل بر ایران که در ماه فبروری پدرش در آن کشته شد، تاکنون در انظار عمومی دیده نشده است.

در حالی که رسانه‌های دولتی این مراسم را نمادی از وحدت ملی و پایداری پس از درگیری اخیر در شرق میانه معرفی می‌کنند، تحلیلگران در صحبت با رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، گفته‌اند که حضور مجتبی خامنه‌ای اهمیت نمادین ویژه‌ای دارد؛ زیرا بر اساس سنت، رهبر جدید نماز میت را برای رهبر سابق اقامه می‌کند و این اقدام به تقویت مشروعیت جانشینی او کمک می‌کند.

تابوت‌های حامل جنازۀ آیت‌الله خامنه‌ای و چهار تن از اعضای خانواده‌اش که در نخستین روز جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران کشته شدند، در معرض دید مردم در مصلای تهران قرار داده شده و تا ششم جولای در همان محل باقی خواهند ماند.

پس از آن، جنازۀ خامنه‌ای به شهر قم انتقال داده می‌شود و سپس برای برگزاری مراسم به شهرهای بغداد، کربلا و نجف در عراق برده خواهد شد و قرار است در نهم جولای در زادگاهش، شهر مشهد در شمال‌شرق ایران، به خاک سپرده شود.

شماری از مقام‌های ارشد ایرانی و مهمانان خارجی سوم جولای در مراسم تشیع رهبر سابق ایران حضور یافتند.

در این حال دونالد ترمپ، رئیس جمهور امریکا در سخنرانی اش در مراسم دوصد‌وپنجاهمین سالگرد استقلال امریکا، گفت که ایران را به‌شدت درهم کوبیده شده و آن‌ها به‌شدت می‌خواهند به توافق برسند. وی افزود که برای مراسم تشییع جنازه، یک هفته به آنها فرصت داده است.

آخرین مرحلۀ مذاکرات ایران و امریکا دهم سرطان در شهر دوحه، پایتخت قطر، برگزار شد. این مذاکرات با میانجی‌گری پاکستان و قطر برای تطبیق تفاهم‌نامۀ میان ایران و امریکا، انجام می‌شود.