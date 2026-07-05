این مراسم صبح روز ‌ یکشنبه ۱۴ سرطان بیش از چهار ماه پس از کشته شدن آیت‌الله علی خامنه‌ای در آغاز حملات مشترک ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، برگزار شد.

نماز جنازه را آیت‌الله جعفر سبحانی، از عالمان برجسته شیعه ایران، امامت کرد

بر اساس گزارش رسانه‌های دولتی ایران، مراسم نماز جنازه در سه مرحله نخست برای آیت‌الله علی خامنه‌ای، سپس برای اعضای خانواده او از جمله دخترش، عروسش زهرا حداد عادل، همسر مجتبی خامنه‌ای، و نواسه ۱۴ ماهه‌اش که در همان حمله مشترک امریکا و اسرائیل جان باخته بودند، برگزار شد.

به گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، مجتبی خامنه‌ای که رسانه‌های ایرانی از او به‌گونه گسترده با عنوان آیت‌الله یاد کرده‌اند و اندکی پس از درگذشت پدرش به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی برگزیده شد، در مراسم نماز جنازه شرکت نکرد.

این در حالی است که بر بنیاد یک سنت دیرینه، رهبر تازه‌منصوب نماز جنازه رهبر پیشین را امامت می‌کند؛ سنتی که به باور تحلیلگران، از نشانه‌های مهم مشروعیت انتقال قدرت به شمار می‌رود.

مجتبی خامنه‌ای از زمانی که گزارش شد در حمله ۲۸ فبروری، همان حمله‌ای که پدرش در آن کشته شد، زخمی شده است، دیگر در محضر عام دیده نشده است. همچنان در ماه‌های گذشته هیچ پیام صوتی یا تصویری از او منتشر نشده که این موضوع پرسش‌هایی را درباره وضعیت صحی و توانایی او برای انجام مسئولیت‌هایش به‌عنوان رهبر جمهوری اسلامی برانگیخته است.

هرچند مقام‌های ایرانی ممکن است غیبت مجتبی خامنه‌ای در مراسم جنازه پدرش را با نگرانی‌های امنیتی توجیه کنند، اما حضور تقریباً تمامی مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در این مراسم نشان می‌دهد که حکومت با وجود حملات احتمالی اسرائیل یا امریکا، نسبت به تدابیر امنیتی خود اطمینان داشته است.

مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور ایران، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، از جمله مقام‌هایی بودند که در این مراسم حضور یافتند.

همچنین فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و افسران ارشد نیروی قدس نیز در مراسم شرکت داشتند.

نیروی قدس مسئولیت نظارت بر عملیات نظامی و فعالیت‌های برون‌مرزی ایران را بر عهده دارد.

دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، سوم جولای اعلام کرد که واشنگتن برای برگزاری مراسم جنازه یک هفته مهلت به تهران داده و پس از آن، گفتگوهای غیر مستقیم درباره اجرای توافق صلح با ایران از سر گرفته خواهد شد.

سه پسر دیگر آیت‌الله علی خامنه‌ای، مصطفی، مسعود و میثم، نیز در کنار جنازه پدرشان حضور داشتند

آنان نیز از آغاز جنگ تاکنون در انظار عمومی دیده نشده بودند، اما روز یکشنبه ۱۴ سرطان در مراسم در تهران شرکت کردند.

قرار است مراسم تشییع و سوگواری آیت‌الله علی خامنه‌ای به مدت شش روز در شهرهای مختلف ایران و عراق ادامه یابد و پیکر او روز ۱۸ سرطان در زادگاهش، شهر مشهد، به خاک سپرده شود.

نخستین روز مراسم تشییع، روز شنبه ۱۳ سرطان در تهران با تدابیر شدید امنیتی، حضور گسترده نیروهای امنیتی و اعلام تعطیلی عمومی در سراسر کشور همراه بود.

مقام‌های ایرانی در تلاش‌اند تا در روزهای آینده میلیون‌ها تن را به شرکت در مراسم سوگواری تشویق کنند.

به همین منظور، ترانسپورت رایگان، غذا و محل اقامت برای شرکت‌کنندگان فراهم شده تا تصویری از حضور گسترده مردم در مراسم عزاداری به نمایش گذاشته شود.