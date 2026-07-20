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دوشنبه ۲۹ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۵:۱۶
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سرود و سخن (تکرار)
۱ ساعت قبل
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سرود و سخن (تکرار)
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سرود و سخن (تکرار)
بخش ها
سرطان ۲۹, ۱۴۰۵
د سندرو میلمانه (تکرار)
سرطان ۲۹, ۱۴۰۵
سرود و سخن
سرطان ۲۸, ۱۴۰۵
د سندرو مېلمانه
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سرود و سخن
سرطان ۲۸, ۱۴۰۵
د سندرو مېلمانه
سرطان ۲۸, ۱۴۰۵
هوای تازه (تکرار) - ساعت درسی
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