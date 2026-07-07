این در حالیست که در بازی روزگذشته تیم ملی فوتبال بلجیم با پیروزی قاطع ۴ بر ۱ برابر امریکا، رؤیای میزبان مشترک جام جهانی برای رسیدن به مرحله یک‌چهارم نهایی را پایان داد و حریف اسپانیا شد.

در همین روز تیم ملی فوتبال اسپانیا، پرتگال را یک بر صفر شکست داد و به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ راه یافت.

این مسابقه برای پرتگال و کرستیانو رونالدو پایانی تلخ داشت؛ کپیتان ۴۱ ساله پرتگال که اکنون در عربستان سعودی بازی می‌کند، پیش از مسابقه تأیید کرده بود این آخرین حضور او در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان خواهد بود.

بازی نهای این جام در ۱۹ جولای برگزار خواهد شد.