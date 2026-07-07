من از ایتالیا ناامید شده‌ام. از بریتانیا هم ناامید شده‌ام، از جرمنی و فرانسه نیز ناامید هستیم

این نشست یکی از مهم‌ترین نشست‌های سران ناتو در سال‌های اخیر دانسته می‌شود؛ زیرا نه تنها انتظار می‌رود دستاوردهای بزرگی داشته باشد، بلکه ممکن است تعیین کند که ناتو پس از چندین دهه رهبری گسترده نظامی امریکا، در آینده چه شکلی را به خود خواهد گرفت.

این نشست در حالی برگزار می‌شود که واشنگتن به متحدان اروپایی خود اطلاع داده که امریکا به‌گونه تدریجی حضور نظامی خود را در اروپا کاهش خواهد داد.

همچنین از متحدان خواسته شده که مصارف دفاعی خود را افزایش دهند؛ به عبارۀ دیگر، امنیت اروپا باید تا حد زیادی بر عهده کشورهای اروپایی باشد.

رئیس‌جمهور امریکا بارها انتقاد کرده که به گفته او، بسیاری از کشورهای متحد در بخش امنیتی به اندازه کافی مصرف نمی‌کنند و بیش از حد به ایالات متحدۀ امریکا اتکا دارند.

اما در عقب این اظهارات، بحثی عمیق‌تر درمورد آینده ناتو نیز جریان دارد؛ اینکه چگونه می‌توان بدون تضعیف توان دفاعی ناتو در برابر روسیه، مسئولیت‌ها و بار دفاعی را به‌گونه‌ای متوازن میان اعضای این ائتلاف تقسیم کرد.

در آستانه این نشست، مقام‌های ارشد امریکایی گفته‌اند که ارزیابی وزارت دفاع امریکا ممکن است به این نتیجه برسد که حضور نیروهای امریکایی در اروپا کاهش یابد.

یکی از مقام‌های امریکایی گفته است: «جای شگفت نیست که ما حضور و آمادگی نیروهای خود را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. ممکن است بر اساس نتایج این بررسی، در حضور نظامی خود تغییراتی ایجاد کنیم؛ زیرا می‌خواهیم کشورهای اروپایی مسئولیت بیشتری را در قبال دفاع و امنیت خود بر عهده بگیرند.»

آیا کشورهای اروپایی واقعاً برای پذیرفتن مسئولیت‌هایی که ادارۀ ترمپ خواهان انتقال آن است، گام‌های کافی برداشته‌اند یا خیر

همچنین یک مقام دیگر امریکایی در ششم جولای به رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی گفت که این ارزیابی منعکس کنندۀ نیازهای جهانی نیروهای امریکایی است و تأکید کرد که هرگونه تغییر در استقرار این نیروها بر اساس نیازهای ستراتیژیک نه ملاحظات سیاسی، انجام خواهد شد.

نشستی برای سنجش آمادگی اروپا

برای حکومت ایالات متحدۀ امریکا، نشست انقره صرف محل صدور اعلامیه‌ها و تعهدها نیست، بلکه معیاری برای سنجش نتایج عملی و میزان پیشرفت است. قصر سفید می‌خواهد اطمینان حاصل کند که متحدان اروپایی تعهدات شان را به توانایی‌های واقعی نظامی و قدرت عملی تبدیل می‌کنند.

در آستانه نشست انقره، متیو ویتاکر، سفیر ایالات متحده در ناتو، به خبرنگاران گفت:

«ما انتظار داریم که همه متحدان، هم از نظر میزان مصارف دفاعی و هم از نظر کیفیت این سرمایه‌گذاری‌ها، پیشرفت چشمگیری نشان دهند تا تقسیم مسئولیت‌ها عادلانه‌تر شود.»

آقای ویتاکر از پولند، جرمنی و کشورهای شمال اروپا و حوزه بالتیک به حیث متحدانی نام برد که در زمینۀ افزایش مصارف دفاعی مسیر درست را در پیش گرفته‌اند.

با این حال، موضع دونالد ترمپ چندان دیپلوماتیک نیست.

ترمپ در هفتۀ گذشته هنگام دیدار با مارک روته، سرمنشی ناتو، در قصر سفید گفت:

«من از ایتالیا ناامید شده‌ام. از بریتانیا هم ناامید شده‌ام، از جرمنی و فرانسه نیز ناامید هستیم. اسپانیا وضعیت بسیار بدی دارد. اسپانیا واقعاً عملکرد بدی دارد، آنها فکر می‌کنند می‌توانند بر دوش دیگران به‌طور رایگان سوار شوند.»

هرچند ایالات متحدۀ امریکا بیشترین سهم مصارف ناتو را می‌پردازد، اما شماری از اعضای ناتو مانند پولند، لیتوانیا، لاتویا، استونیا و ناروی در تناسب با تولید ناخالص داخلی خود، درصدی بیشتری از امریکا را به امور دفاعی اختصاص می‌دهند.

ما انتظار داریم که همه متحدان، هم از نظر میزان مصارف دفاعی و هم از نظر کیفیت این سرمایه‌گذاری‌ها، پیشرفت چشمگیری نشان دهند

بر اساس تعهدات نشست سال گذشته در هاگ، انتظار می‌رود اعضای ناتو در انقره، برنامه‌های عملی را ارائه کنند که نشان دهد چگونه تا سال ۲۰۳۵ میلادی مصارف دفاعی خود را به پنج درصد تولید ناخالص داخلی خواهند رساند.

متیو کرونیگ، مشاور ویژه سابق وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) در امور ستراتیژی و سیاست دفاعی، باور دارد که نشست انقره در عمل به «نشست ارزیابی و نمره‌دهی» تبدیل خواهد شد.

او در ششم جولای، در نشستی در مرکز تحقیقاتی بروکینگز گفت:

«پرسش اصلی این است که آیا کشورهای اروپایی واقعاً برای پذیرفتن مسئولیت‌هایی که ادارۀ ترمپ خواهان انتقال آن است، گام‌های کافی برداشته‌اند یا خیر. »

آقای کرونیگ می‌پذیرد که پیشرفت‌هایی صورت گرفته است، اما می‌گوید مقام‌های امریکایی همچنان نگران‌اند؛ زیرا بسیاری از متحدان هنوز برنامه‌های قابل اعتمادی برای رسیدن به اهداف تعیین‌شده در زمینه افزایش مصارف دفاعی ندارند.

او همچنین هشدار داد که صنایع دفاعی اروپا ممکن است به جای تقویت مؤثر توانایی مشترک ناتو، به تولید دوباره تجهیزاتی بپردازند که پیش از این توسط شرکت‌های امریکایی ساخته شده‌است.

اوکراین در انتظار دستاوردهای عملی

ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهور اوکراین در حالی وارد انقره می‌شود که کشورش با حملات شدید راکتی روسیه و کمبود سیستم های دفاع هوایی روبه‌رو است.

انتظار می‌رود ولودیمیر زلنسکی که پس از یکی از حملات مرگبار دیگر روسیه بار دیگر خواستار دریافت سیستم های دفاع هوایی«پاتریوت» ساخت امریکا شده، در حاشیه نشست ناتو با دونالد ترمپ، رئیس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا، دیدار کند.