لینک‌های قابل دسترسی

صفحه پشتو Azadi English
همۀ سایت‌های رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد
زنده
site logo site logo
قبلی بعدی
خبر تازه
چهارشنبه ۱۷ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۸:۳۴
اخبار ورزشی

پیکر شاپور زدران، ستاره پیشین کریکت افغانستان، پنج‌شنبه در کابل به خاک سپرده می‌شود

شاپور زدران: آرشیف
شاپور زدران: آرشیف

پیکر شاپور زدران، کریکت‌باز پیشین افغانستان، روز پنج‌شنبه ۱۸ سرطان، پس از ادای نماز جنازه در عیدگاه کابل در تپه مرنجان (نادرخان) به خاک سپرده خواهد شد.

شاپور زدران، ملی‌پوش پیشین تیم ملی کریکت افغانستان، ناوقت دوشنبه شب پس از یک دوره بیماری، در سن ۳۹ سالگی در یکی از شفاخانه های هند درگذشت.

پیکر او عصر چهارشنبه از هند به کابل منتقل شد. برای استقبال و انتقال جنازه، شماری از کریکت‌بازان کنونی و پیشین تیم ملی، همراه با جمع زیادی از هواداران کریکت، در میدان هوایی کابل حضور یافتند.

شورای بین‌المللی کریکت (ICC) نیز با نشر اعلامیه‌ای، درگذشت شاپور زدران را ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه کریکت خواند و تأکید کرد که او به‌عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار کریکت افغانستان، همواره در خاطره‌ها زنده خواهد ماند.

راپور از این بخش است
XS
SM
MD
LG