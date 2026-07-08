شاپور زدران، ملی‌پوش پیشین تیم ملی کریکت افغانستان، ناوقت دوشنبه شب پس از یک دوره بیماری، در سن ۳۹ سالگی در یکی از شفاخانه های هند درگذشت.

پیکر او عصر چهارشنبه از هند به کابل منتقل شد. برای استقبال و انتقال جنازه، شماری از کریکت‌بازان کنونی و پیشین تیم ملی، همراه با جمع زیادی از هواداران کریکت، در میدان هوایی کابل حضور یافتند.

شورای بین‌المللی کریکت (ICC) نیز با نشر اعلامیه‌ای، درگذشت شاپور زدران را ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه کریکت خواند و تأکید کرد که او به‌عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار کریکت افغانستان، همواره در خاطره‌ها زنده خواهد ماند.