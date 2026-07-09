فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده در شرق میانه (سنتکام) بامداد پنجشنبه ۱۸ سرطان، با نشر اعلامیهای از پایان دور تازه حملات علیه اهداف نظامی ایران خبر داد و اعلام کرد که هدف از این عملیات، کاهش توان ایران برای حمله به کشتیهای تجارتی و خدمه غیرنظامی آنها در تنگه هرمز بوده است.
بر اساس این اعلامیه، در حملات شب دوم، نزدیک به ۹۰ هدف نظامی ایران، از جمله سیستم های دافع هوا، تأسیسات نظارتی ساحلی، انبارهای راکت و طیارههای بیسرنشین، تجهیزات و زیرساختهای لوژستیکی نظامی در امتداد سواحل ایران هدف قرار گرفتهاند.
سنتکام همچنین با اشاره به حملات شب نخست اعلام کرد که در آن عملیات، ۶۰ قایق مربوط به سپاه پاسداران نیز هدف قرار گرفته بود.
با این حال، در این اعلامیه به گزارشهای مربوط به حمله به یک پل راهآهن در شمالشرق ایران اشارهای نشده است.
رسانههای ایرانی گزارش دادهاند که در حملات شب گذشته امریکا، یک پل راهآهن در ولایت گلستان هدف قرار گرفته است.
صداوسیمای جمهوری اسلامی در صفحه ایکس خود نوشت که چندین راکت به پلی در این ولایت اصابت کرده است.
به گزارش رسانههای ایرانی، این نخستین حمله به مناطق شمالی ایران از زمان آغاز آتشبس میان ایران و امریکا به شمار میرود.
در همین حال، باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، به نقل از یک مقام نظامی امریکا گزارش داده است که دو پل راهآهن در ایران هدف حملات قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مدعی شده است که در پاسخ به حملات امریکا، چهار پایگاه نظامی این کشور در کویت و بحرین را هدف قرار داده است.
سپاه در اعلامیهای ادعا کرد که نیروهای بحری و هوافضای این نهاد، پایگاههای «عریفجان» و «علیالسالم» در کویت و «الجفیر» و «شیخ عیسی» در بحرین را هدف قرار دادهاند.
سپاه همچنین هشدار داد که در صورت ادامه حملات امریکا، سایر پایگاههای نظامی این کشور در منطقه نیز هدف قرار خواهند گرفت.
خبرگزاری فرانسه از منامه، پایتخت بحرین، گزارش داده است که صدای چندین انفجار در این شهر شنیده شده و پیش از آن نیز آژیر خطر حمله هوایی به صدا درآمده بود.
همچنین گزارشهایی از به صدا درآمدن آژیر خطر در قطر منتشر شده است.
در همین حال، اردوی کویت اعلام کرد که سیستم دفاع هوایی این کشور برای مقابله با حملات راکتی و طیارههای بیسرنشین فعال شدهاند.
اردوی کویت در پیامی در شبکه ایکس، بدون ارائه جزئیات بیشتر، اعلام کرد که صداهای انفجار ناشی از رهگیری راکتهای مهاجم توسط سیستم های دفاع هوایی این کشور است.
مقامهای کویتی همچنین از شهروندان خواستهاند به محل سقوط بقایای راکتها نزدیک نشوند و از نشر عکس و ویدیوهای مربوط به آن در شبکههای اجتماعی خودداری کنند.
دور جدید حملات در حالی انجام شدند که روزگذشته دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا پیش از نشست سران ناتو در انقره پایتخت ترکیه گفت که از نظر او تفاهمنامه امضا شده برای پایان دادن به تنش با ایران دیگر پایان یافته و افزود که دیگر تمایلی به ادامۀ مذاکرات با تهران ندارد.
او افزود که تصمیم در مورد ادامۀ یا توقف مذاکرات صلح با ایران را به مذاکرهکنندگان امریکایی واگذار میکند.