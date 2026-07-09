شاپور زدران با حضور گسترده مردم در کابل به خاک سپرده شد

هزاران تن از شهروندان، ورزشکاران، کریکتبازان کنونی و پیشین و هواداران کریکت برای ادای نماز جنازه و شرکت در مراسم خاکسپاری شاپور زدران گرد هم آمدند.
شاپور زدران پس از یک دوره بیماری، دوشنبهشب در یکی از شفاخانههای هند در سن ۳۸ سالگی درگذشت و پیکرش روز چهارشنبه به کابل منتقل شد.
شورای بینالمللی کریکت (ICC) نیز با نشر اعلامیهای، درگذشت این کریکتباز ۳۸ ساله را ضایعهای بزرگ برای جامعه جهانی کریکت خواند و تأکید کرد که او بهعنوان یکی از چهرههای تأثیرگذار کریکت افغانستان، همواره در خاطرهها زنده خواهد ماند.