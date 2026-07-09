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پنجشنبه ۱۸ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۱۱:۴۴
اخبار ورزشی

شاپور زدران با حضور گسترده مردم در کابل به خاک سپرده شد

پیکر شاپور زدران، ستاره پیشین کریکت افغانستان، روز پنج‌شنبه ۱۸ سرطان در تپه مرنجان (نادرخان) شهر کابل به خاک سپرده شد.

هزاران تن از شهروندان، ورزشکاران، کریکت‌بازان کنونی و پیشین و هواداران کریکت برای ادای نماز جنازه و شرکت در مراسم خاک‌سپاری شاپور زدران گرد هم آمدند.

شاپور زدران پس از یک دوره بیماری، دوشنبه‌شب در یکی از شفاخانه‌های هند در سن ۳۸ سالگی درگذشت و پیکرش روز چهارشنبه به کابل منتقل شد.

شورای بین‌المللی کریکت (ICC) نیز با نشر اعلامیه‌ای، درگذشت این کریکت‌باز ۳۸ ساله را ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه جهانی کریکت خواند و تأکید کرد که او به‌عنوان یکی از چهره‌های تأثیرگذار کریکت افغانستان، همواره در خاطره‌ها زنده خواهد ماند.

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