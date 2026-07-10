بازی دوستانه کریکت میان افغانستان و ازبکستان در خوست

این مسابقه در ورزشگاه رحمت‌ولی مسرور برگزار شده و در آغاز بازی، تیم ازبکستان برنده قرعه شد و نخست توپ‌اندازی (بالینگ) را انتخاب کرد.

تیم افغانستان در ۲۰ آور، با از دست دادن ۷ بازیکن، ۳۲۳ دوش به دست آورد و برای تیم ازبکستان هدف ۳۲۴ دوش تعیین کرد.

این نخستین بار است که کریکت بورد افغانستان در داخل کشور میزبان یک تیم خارجی برای برگزاری مسابقه کریکت می‌شود.

در این مسابقه تیم منتخب کریکت بورد افغانستان متشکل از بازیکنان با تجربه و نوظهور اشتراک کرده اند.

کریکت بورد افغانستان در ماه دسمبر سال گذشته تفاهمنامه همکاری های تخنیکی را با فدراسیون کریکت ازبکستان امضا کرد.