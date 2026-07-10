تیم کریکت افغانستان ایلیون در نخستین میزبانی داخلی، ازبکستان را شکست داد

در آغاز این مسابقه که در ورزشگاه رحمت‌ولی مسرور برگزار شد، تیم ازبکستان قرعه را برد و نخست توپ‌اندازی (بالینگ) را انتخاب کرد.

تیم افغانستان الیون در ۲۰ آور، با از دست دادن ۷ بازیکن، ۳۲۴ دوش برای تیم ازبکستان هدف تعیین کرد.

در مقابل، تیم ازبکستان در ۲۰ آور، با از دست دادن ۷ بازیکن، تنها ۱۲۴ دوش به دست آورد.

تیم افغانستان ایلیون متشکل از بازیکنان با تجربه و نوظهور است که از سوی کریکت بورد افغانستان تعیین شد.

این نخستین بار است که کریکت بورد افغانستان، در داخل کشور میزبان یک تیم خارجی در یک مسابقه کریکت می‌شود.

کریکت بورد افغانستان در ماه دسمبر سال گذشته، یک تفاهم‌نامه همکاری‌های تخنیکی را با فدراسیون کریکت ازبکستان امضا کرده بود.