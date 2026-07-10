روز جمعه موج تازۀ ای از دستگیری افغان ها در پاکستان آغاز شد

این تصمیم باعث نگرانی من شده، مرا با خطر دستگیری و اخراج اجباری روبرو کردهیک زن فعال افغان مقیم پاکستان
این حرکت اسلام آباد باعث نگرانی افغان های شده که می گویند زندگی آنها در افغانستان با خطر مواجه بوده و به همین دلیل به پاکستان مهاجر شده اند، اما اینک خطر دستگیری و اخراج باعث نگرانی جدی آنها و خانواده هایشان شده است.
یک زن فعال افغان مقیم پاکستان که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
"این تصمیم باعث نگرانی من شده، مرا با خطر دستگیری و اخراج اجباری روبرو کرده، خواهش من از حکومت پاکستان اینست که در مورد تجدید نظر کرده و از دستگیری و اخراج اجباری افغان ها، به خصوص افراد آسیب پذیر و در معرض خطر جدی، خودداری کند."
براساس روزنامۀ «دان» وزارت امور داخلۀ پاکستان دستور دستگیری و اخراج افغان های فاقد ویزۀ معتبر را به مسئولان همۀ ایالات این کشور، از جمله پایتخت اسلامآباد، ابلاغ کرده است.
طبق گزارش روزنامۀ اکسپرس تریبون، در شرایطی که کمپاین سرتاسری اسلامآباد علیه خارجیهای فاقد اسناد ادامه دارد، مقامات پاکستانی مقدمات مرحلۀ تازهای از اخراج افغان ها را که میتواند به اخراج حدود ۲۰ هزار افغان از شهر پیشاور به افغانستان منجر شود، نهایی کردهاند.
در حالیکه با افزایش تنشها میان حکومت پاکستان و طالبان در افغانستان، اسلام آباد روند اخراج افغانهای مقیم آن کشور را تشدید بخشیده، حکومت طالبان در افغانستان میگوید که تنها بروز پنجشنبه حدود سه هزار مهاجر افغان از طریق گذرگاههای سرحدی تورخم، سپین بولدک، بهرامچه و اسلامقلعه به افغانستان بازگشتهاند.
خواهش من از حکومت پاکستان اینست که از دستگیری و اخراج افغان ها خودداری کندیک زن فعال افغان مقیم پاکستان
به گفتۀ وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان، ۶۳۸ مهاجر افغان که در هفته گذشته از زندانهای پاکستان رها شده بودند، نیز به افغانستان بازگشتهاند.
این پناهجویان در حالی به افغانستان باز میگردند که به گفتۀ سازمان ملل متحد، از سال ۲۰۲۳ میلادی تاکنون، بیش از ۶ میلیون افغان به کشورشان بازگشتهاند. به گفتۀ این سازمان، تنها در سال جاری، تاکنون بیش از ۷۵۰ هزار تن به افغانستان بازگشتهاند و پیشبینی میشود که تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی حدود ۲.۵ میلیون تن دیگر نیز به افغانستان بازگردند.
الکساندر دِ کرو، مسئول برنامهٔ انکشافی سازمان ملل متحد و برهم صالح، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش اخیر خود گفتۀ اند که یکی از بزرگترین موجهای بازگشت مهاجران در جهان، فشار عظیمی را بر جوامعی در افغانستان وارد کرده که با فقر شدید، شوکهای ناشی از تغییرات اقلیمی و فرصتهای محدود اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند.