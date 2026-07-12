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یکشنبه ۲۱ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۱۰:۱۲
اخبار ورزشی

در مرحلهٔ نیمه‌نهایی، فرانسه با اسپانیا و انگلستان با ارجنتاتین روبه‌رو می‌شوند

صحنۀ از مسابقات جام جهانی فوتبال(آرشیف)
صحنۀ از مسابقات جام جهانی فوتبال(آرشیف)

در نخستین دیدار نیمه‌نهایی، سه‌شنبه شب، تیم فوتبال فرانسه به مصاف اسپانیا خواهد رفت. این بازی ساعت یازده‌ونیم شب به وقت افغانستان آغاز می‌شود.

فرانسه و اسپانیا از تیم های رقیب سرسخت در اروپا به شمار می‌روند، اما تعداد پیروزی‌های اسپانیا در برابر فرانسه، بیشتر است.

هر دو تیم بازیکنان ستارهٔ زیادی دارند؛ از جمله در تیم فرانسه می‌توان از کیلیان امباپه و عثمان دمبله یاد کرد و در تیم اسپانیا نیز لامین یامال و میکل اوریازابل از بازیکنان قابل توجه هستند.

تیم فرانسه در مرحلهٔ یک‌چهارم نهایی مراکش را شکست داد و اسپانیا نیز در برابر بلجیم پیروز شد.

در دومین دیدار نیمه‌نهایی، شام چهارشنبه، ارجنتاتین قهرمان مدافع جهان، با انگلستان روبه‌رو می‌شود.

انگلستان در مرحلهٔ یک‌چهارم نهایی تیم ناروی را شکست داد و ارجنتاتین نیز سویس را مغلوب کرد تا در نیمه‌نهایی با هم رقابت کنند.

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