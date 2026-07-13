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سه شنبه ۲۳ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۳:۱۰
اخبار ورزشی

دیدار نیمه‌نهایی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶؛ فرانسه به مصاف اسپانیا می‌رود

آرشیف، هواداران تیم‌های فوتبال فرانسه و اسپانیا
آرشیف، هواداران تیم‌های فوتبال فرانسه و اسپانیا

در نخستین دیدار نیمه‌نهایی جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶، امشب تیم فوتبال فرانسه به مصاف اسپانیا خواهد رفت.

این بازی امروز سه شنبه ۲۳ سرطان ساعت یازده‌ونیم شب به وقت افغانستان آغاز می‌شود.

فرانسه و اسپانیا از تیم‌های رقیب سرسخت در اروپا به شمار می‌روند، اما تعداد پیروزی‌های اسپانیا در برابر فرانسه، بیشتر است.

تیم فرانسه در مرحلهٔ یک‌چهارم نهایی مراکش را شکست داد و اسپانیا نیز در برابر بلجیم پیروز شد.

در دومین دیدار نیمه‌نهایی، شام چهارشنبه، ارجنتاین با انگلستان روبه‌رو می‌شود.

انگلستان در مرحلهٔ یک‌چهارم نهایی تیم ناروی را شکست داد و ارجنتاین نیز سویس را مغلوب کرد تا در نیمه‌نهایی با هم رقابت کنند.

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