لیونل مسی: ارجنتاین، با ارادهٔ کامل تا آخرین لحظهٔ بازی، مبارزه کرد

لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی ارجنتاین، هرچند خودش موفق نشد گول‌ بزند، اما در برابر انگلستان نقش مهمی را در هماهنگی این تیم و فراهم سازی زمینه برای گول‌ها ایفا کرد.

ارجنتاین تا دقیقهٔ ۸۵ با نتیجهٔ یک در برابر صفر عقب بود، اما در دقایق پایانی بازی همهٔ بازیکنان این تیم به‌سوی گول انگلستان حمله کردند و توانستند در مدت هفت دقیقه، دو گول را به ثمر برسانند.

بدین ترتیب، تیم ملی ارجنتاین که در دورهٔ گذشته نیز قهرمان جام جهانی فوتبال شده بود، بار دیگر به دور نهایی راه یافت.

دیدار نهایی این جام جهانی روز یکشنبه برگزار خواهد شد و ارجنتاین در برابر اسپانیا به میدان می رود.

تیم ملی اسپانیا نیز برای رسیدن به دیدار نهایی، تیم فرانسه را شکست داده است.