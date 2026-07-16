سازمان دیدبان حقوق بشر با اشاره به تلفات غیرنظامیان در جریان حملات هوایی اخیر پاکستان در افغانستان، خواستار تحقیقات بیطرفانه در مورد احتمال "جنایات جنگی" در این حملات شده است.
این سازمان با استناد به آمار ارائه شده توسط دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) اعلام کرد که در حملات هوایی پاکستان در ۲۹ جون در ولایتهای کنر، پکتیا و پکتیکا، ۲۸ غیرنظامی، از جمله زنان و کودکان کشته و ۴۹ نفر دیگر زخمی شدند.
اما حکومت پاکستان در آن زمان مدعی شده بود که در عملیات زمینی و حملات هوایی در نزدیکی خط دیورند، ۲۹ فرد مسلح کشته شده اند.
دیدبان حقوق بشر گفت: "در حالی که تلفات غیرنظامیان به تنهایی گواه قطعی نقض قوانین جنگ نیست، اما گزارشهای مربوط به چنین تلفاتی، تحقیقات بیطرفانه و مستقل در مورد احتمال جنایات جنگی توسط مهاجمان یا نیروهای مدافع را میطلبد."
این سازمان میگوید که مقامات پاکستانی ادعا کردند که این حملات شبهنظامیانی را هدف قرار داده است که چند روز قبل آن به نیروهای امنیتی پاکستان در کراچی حمله کرده بودند، اما به گفته دیدبان حقوق بشر، پاکستان جزئیات بیشتری در باره این حملات ارائه نکرد.
انتونیو گوترش، سرمنشی ملل متحد نیز در آن زمان نگرانی جدی خود را در مورد گزارشهای مربوط به تلفات غیرنظامیان در این حملات ابراز کرده بود.
فرشته عباسی، پژوهشگر بخش افغانستان دیدبان حقوق بشر در گزارشی که در صفحه ایکس خود منتشر کرده، گفته که آمار یوناما نشان میدهد که بیش از ۷۵۰ غیرنظامی افغان در سه ماه اول سال ۲۰۲۶ در حملات نیروهای پاکستانی کشته و یا زخمی شدهاند.
این گزارش میافزاید که در ۱۶ مارچ، در یک حمله هوایی پاکستان بر یک مرکز درمان معتادان در کابل به نام "امید"، دست کم ۲۶۹ غیرنظامی کشته و بیش از ۱۲۲ نفر دیگر زخمی شدند که بیشترشان بیماران این مرکز بودند.
دیدبان حقوق بشر این حادثه را بررسی کرده و گفته است که هیچ مدرکی مبنی بر استفاده از مرکز امید برای اهداف نظامی پیدا نکرده است. این سازمان این حمله را غیرقانونی و ناقض قوانین بینالمللی بشردوستانه و "بیرحمانه" خواند.
دیدبان حقوق بشر همچنین به حمله ۲۷ اپریل در کنر اشاره کرده که به گفته یوناما منجر به کشته شدن هفت غیرنظامی و زخمی شدن ۷۹ نفر دیگر، از جمله ۱۳ زن و ۳۹ کودک، شد.
این سازمان اعلام کرد که ۱۹ مرکز صحی در امتداد مرز به دلیل حملات توپخانهای نیروهای پاکستانی بسته شدهاند. دیدهبان حقوق بشر از همه طرفهای درگیر خواسته که مطابق با قوانین بینالمللی حقوق بشر، تمام اقدامات احتیاطی ممکن را برای به حداقل رساندن تلفات غیرنظامیان انجام دهند و بین اهداف نظامی و غیرنظامیان و تأسیسات تمایز قائل شوند.
اسلامآباد ادعا میکند که حکومت طالبان در افغانستان به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) که از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان استفاده میکنند، پناه داده است.
با این حال، مقامهای حکومت طالبان این ادعا را رد میکنند و میگویند که فعالیت شبهنظامیان در پاکستان یک موضوع داخلی برای پاکستان است و آنان مسئول ناکامیهای امنیتی پاکستان نیستند.
ملل متحد در گزارش اخیر خود اعلام کرده است که پاکستان تاکنون شواهد معتبری ارائه نکرده که ثابت کند حملات در پاکستان به دستور طالبان افغانستان انجام میشود.