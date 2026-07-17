آگاهان نظامی: رویداد بدخشان زنگ خطری است به طالبان

احسان‌الله کامگار، سخنگوی فرماندهی امنیه طالبان در بدخشان، به رسانه‌ها گفته است که شب گذشته یک گروه افراد مسلح با استفاده از رخصتی شماری از مقام‌های ارشد امنیتی، در ساعات شب بر فرماندهی امنیه ولسوالی یفتل حمله کردند و پس از چند ساعت، نیروهای امنیتی به محل رسیدند و آنها را عقب راندند.

کامگار این افراد را مسلح غیرمسئول توصیف کرده است

همچنین یک منبع در حکومت طالبان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود روز جمعه به رادیو آزادی تأیید کرد که یک گروه مسلح بر مرکز ولسوالی یفتل پایین حمله کرده و برای چند ساعت کنترول این مرکز را در اختیار داشته است.

شماری از منابع محلی نیز تأیید کرده‌اند که افراد مسلح مقداری از سلاح‌ها و تجهیزات طالبان را با خود برده‌اند.

در شبکه‌های اجتماعی نیز ویدیوها و تصاویری منتشر شده که افراد مسلح را در بازار ولسوالی یفتل پایین نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد شماری از وسایط و تجهیزات طالبان در اختیار آنان قرار دارد.

رادیو آزادی نمی تواند به‌طور مستقل صحت این تصاویر و ویدیوها را تأیید کند.

منابع طالبان مدعی شده‌اند که شماری از افراد مسلح بازداشت، تعدادی کشته و عملیات جستجو برای یافتن سایر افراد همچنان ادامه دارد.

تاکنون هویت این افراد مسلح به‌طور رسمی مشخص نشده است، اما برخی رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای این گروه را با نام «جبهه سپاهیان میهن» معرفی کرده‌اند.

پس از این رویداد، فصیح‌الدین فطرت، لوی‌درستیز حکومت طالبان، به منطقه سفر کرد.

او به رسانه‌ها گفت که این افراد توانایی مقابله با نیروهای طالبان را ندارند و گاهی با نام‌های مختلف اعلام موجودیت می‌کنند، اما به گفته‌ای او هیچ قدرتی ندارند.

این نخستین بار در نزدیک به پنج سال حاکمیت طالبان بر افغانستان است که یک گروه مسلح برای مدتی کوتاه کنترول مرکز یک ولسوالی را در دست می‌گیرد.

طالبان در سال‌های گذشته گروه‌های مخالف سیاسی و نظامی خود را در داخل افغانستان به‌شدت سرکوب کرده‌اند.

ولسوالی یفتل پایین در حدود یک ساعت فاصله از شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان قرار دارد

طالبان همواره مدعی برقراری امنیت سراسری در بدخشان بوده‌اند، اما این رویداد این پرسش را مطرح کرده است که آیا از دست رفتن موقت کنترول مرکز ولسوالی یفتل پایین می‌تواند نشانه یک تهدید جدی امنیتی باشد؟

محمد نعیم غیور، کارشناس مسائل نظامی می‌گوید اتفاقاتی که امروز برای طالبان رخ می‌دهد، شبیه همان رویدادهایی است که خود آنان در دوران جمهوری علیه حکومت وقت انجام می‌دادند."

"طالبان نیز زمانی که برای دومین بار ظهور کردند، در قالب گروه‌های سه یا چهار نفره فعالیت می‌کردند و تا مدت‌ها کنترولی بر هیچ ولسوالی نداشتند. گاهی برخی پوسته‌ها یا مناطق ولسوالی‌ها، مانند آنچه اکنون در یفتل پایین رخ داده، را برای مدتی از کنترول نیروهای دولتی جمهوری مخصوصاً در هلمند خارج کردند و با گذشت زمان مجدداً به هر طریقی به قدرت رسیدند."

اجمل عمر شینواری، کارشناس سیاسی و نظامی دیگر نیز معتقد است که در حال حاضر شرایط برای آغاز جنگ‌های چریکی در افغانستان فراهم شده است.

"فعلاً شرایط و وضعیت نسبت اختلافات داخلی، فساد مالی، فساد اخلاقی و فساد سیاسی رایج در بین طالبان زمینه را مساعد کرده که جنگ متعارف هم آغاز شود و اراضی هم تصرف شود. به همین ترتیب این یک تهدید جدی نظامی است برای حاکمان فعلی که اینها با همچو یک چالش در جریان پنج سال با آن روبرو نشده بودند و یک زنگ مطلق خطر است."

به باور آقای شینواری، نارضایتی مردم و حتی برخی مقام‌های رده‌پایین طالبان از نظام حاکم، از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری چنین تحرکاتی به شمار می‌رود.

طالبان بارها ادعا کرده اند که امنیت سرتاسری را در افغانستان تامین کرده اند، اما گروه‌های ضد طالبان هر از گاهی مدعی حملات مسلحانه بر افراد طالبان شده‌اند.