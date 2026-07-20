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دوشنبه ۲۹ سرطان ۱۴۰۵ کابل ۰۸:۳۲
مولتی میدیا
هایلایت: فشردۀ خبرهای افغانستان و جهان
۲۳ دقیقه قبل
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هایلایت: فشردۀ خبرهای افغانستان و جهان
هایلایت: فشردۀ خبرهای افغانستان و جهان
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