کرکت بورد افغانستان چهارشنبه ۳۱ سرطان، اعلام کردهاست که پس از استعفای حشمتالله شهیدی، رحمت شاه بهعنوان کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان در رقابتهای تست و یکروزه بینالمللی تعیین شدهاست.
حشمتالله شهیدی روز سهشنبه ۳۰ سرطان اعلام کرد که بر اساس تصمیم شخصی خود از سمت کاپیتانی کنارهگیری میکند.
رحمت شاه که پیش از این معاون کاپیتان تیم بود، اکنون به جای شهیدی تعیین شده و رحمنالله گربز بهعنوان معاون جدید کاپیتان منصوب شدهاست.
کرکت بورد افغانستان در خبرنامهی گفته است که رحمت شاه تجربه قابل توجهی در کرکت بینالمللی و ساختار تیم ملی دارد و با همکاری رحمنالله گربز، بهعنوان یک کاپیتان باتجربه، میتواند دستاوردهای مهمی برای کرکت افغانستان رقم بزند.
بر اساس این خبرنامه، رحمت شاه و رحمنالله گربز مسئولیتهای جدید خود را از سلسله مسابقات آینده افغانستان در برابر ایرلند به عهده خواهند گرفت.