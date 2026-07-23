جای تأسف است که همچو اتهامات جدی بدون هیچ‌گونه سند معتبر مطرح شده است

طاهر اندرابی، سخنگوی وزارت امور خارجۀ پاکستان، روز پنج‌شنبه(1 اسد) در یک کنفرانس خبری گفت:

«ما اتهامات سازمان عفو بین‌الملل را به‌طور کامل رد می‌کنیم. جای تأسف است که همچو اتهامات جدی بدون هیچ‌گونه سند معتبر مطرح شده است.»

اندرابی ادعا کرد که حکومت طالبان در افغانستان، «برای سازمان‌های تروریستی مانند تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی)، اردوی آزادی‌بخش بلوچستان و سایر گروه‌های وابسته، محیطی امن برای فعالیت فراهم کرده است.»

انداربی افزود:

«هیچ حکومت مسئول نمی‌تواند زمانی که اتباع ملکی و نیروهای امنیتی‌اش به‌طور مکرر هدف قرار می‌گیرند، آرام بنشیند. هرگونه حملۀ نظامی از سوی پاکستان بر اساس اصل ضرورت، در چارچوب حق دفاع مشروع و به‌حیث آخرین راه، انجام شده است. تأکید می‌کنم که تنها و تنها مراکز تروریستان و پایگاه‌های پشتیبانی لوژستیکی آنها در افغانستان هدف قرار گرفته‌اند.»

ایزابیلا لیسی، سرپرست بخش آسیای جنوبی در سازمان عفو بین‌الملل، گفته است:

«تحقیقات ما به‌وضاحت نشان می‌دهد که بر اساس حقوق بین‌الملل حقوق بشر، این محل یک هدف مشروع نظامی نبوده است. شواهدی که پاکستان تاکنون منتشر کرده، این نتیجه‌گیری را که این حمله، غیرقانونی بوده و به غیرنظامیان و اهداف ملکی آسیب رسانیده است، رد نمی‌کند.»

این محل یک هدف مشروع نظامی نبوده است

سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که با اعضای خانواده های قربانیان، کارمندان صحی و شمار زیادی از افراد دیگر مصاحبه کرده، عکس‌ها و ویدیوهای مربوط به این حمله را بررسی نموده و آثار بمب‌های استفاده‌شده از سوی پاکستان در این مرکز را مورد تحقیق قرار داده و عفو بین‌الملل به این نتیجه رسیده که این حملۀ پاکستان باید به‌حیث یک جنایت جنگی احتمالی مورد بررسی قرار گیرد.

شب شانزدهم مارچ، حملات گسترده هوایی پاکستان بر مرکز تداوی معتادان"امید" در کابل صورت گرفت و بر اساس تأیید سازمان ملل متحد، در نتیجۀ این حمله حداقل ۲۶۹ غیرنظامی کشته و ۱۲۲ تن دیگر زخمی شدند.

بر اساس گزارش خانواده‌های قربانیان، مقام‌ها و نهادهای مستقل، تقریباً همۀ کشته‌شدگان و زخمی‌ها بیمارانی بودند که در شفاخانه امید در حال ترک اعتیاد بوده و تحت تداوی قرار داشتند.

سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که روز سه‌شنبه، ۲۱ جولای، منتشر شد، گفته که بیش از 60 عکس و ویدیوهای را که اندکی پس از حمله بر مرکز امید گرفته شده بود، را بررسی کرده است. به گفته این سازمان، همچنین ویدیوهایی را که اردوی پاکستان با این ادعا منتشر کرده بود که این محل برای نگهداری سلاح و مهمات استفاده می‌شده، مورد بررسی قرار داده است.

به گفته این سازمان، آنها همچنان حدود ۳۰ عکس گرفته شده توسط اقمار مصنوعی و ویدیوهای تأییدشدۀ مربوط به مرکز امید را که پیش از حمله تهیه شده بود، را بررسی کرده‌اند.

این تحقیق سازمان عفو بین‌الملل مهم است

سازمان عفو بین‌الملل گفته که پاکستان سه حملۀ گسترده را بر مرکز امید انجام داده که در نتیجه آن بخش‌های زیادی از این مرکز ویران شده‌است. یافته‌های این سازمان نشان می‌دهد که این، یک حمله عمدی و هدفمند بوده و حداقل یکی از بمب‌های استفاده‌شده نوع « بمب هدایت‌شونده دقیق تکبیر» بوده است.

ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، این تحقیق سازمان عفو بین‌الملل را مهم دانسته، گفته که باید با نهایت جدیت به آن پرداخته شود و بر اساس آن اقدام صورت گیرد.

سازمان عفو بین‌الملل در رد ادعای پاکستان مبنی بر اینکه گویا ذخایر سلاح را هدف قرار داده، می‌گوید که پاکستان به‌حیث یک حکومت، مسئولیت داشت که پیش از انجام حمله هشدار قبلی صادر کند.

پاکستان پرسش‌های سازمان عفو بین‌الملل در مورد این تحقیق را پیش از نشر گزارش پاسخ نداده و همچنین هیچ‌گاهی پیش از حملات خود بر افغانستان، هشدار قبلی صادر نکرده است.

مرکز امید در سال ۲۰۱۶ میلادی در محل یکی از پایگاه‌های سابق ناتو در کابل ساخته شد. در آغاز، در این مرکز برای افراد معتاد به مواد مخدر آموزش‌های حرفه‌ای ارائه می‌شد. سپس، با بازگشت دوبارۀ طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ میلادی این مرکز به یک شفاخانه و مرکز تداوی با ظرفیت دو هزار بستر برای درمان افراد مبتلا به اعتیاد توسعه یافت. شفاخانه ابن‌سینا، که خدمات صحی مورد نیاز بیماران این مرکز را ارائه می‌کرد، نیز در همین محل قرار داشت.