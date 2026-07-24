تیم کریکت الف افغانستان در مرحله مقدماتی بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶، در گروه «A» با تیم‌های جاپان، کشور میزبان و نیپال رقابت خواهد کرد.

در گروه «B» تیم‌های هانگ‌کنگ، مالیزیا و عمان قرار گرفته‌اند.

بر اساس قرعه‌کشی که نتایج آن روز پنج‌شنبه اعلام شد، تیم‌های هند، بنگلادش، پاکستان و سریلانکا به‌طور مستقیم به مرحله یک‌چهارم نهایی راه یافته‌اند.

سید نسیم سادات سخنگوی کریکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که کمیته انتخاب تیم بزودی فهرست بازیکنان تیم الف افغانستان برای این رقابت‌ها را اعلام خواهد کرد.

این رقابت‌های بیست‌آوره با حضور ۱۰ تیم، از ۲۴ سپتمبر در شهر ناگویا جاپان آغاز می‌شود.

از سوی هم تیم ملی کریکت افغانستان در ماه اگست آینده پنج بازی یک‌روزه بین‌المللی را در برابر ایرلند برگزار خواهد کرد.